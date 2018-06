Guía para comer casi gratis cuando viajas

Te has cogido un avión a precio de coste, has alquilado el apartamento en primera línea de playa con Wimdu casi regalado y todo hace indicar que tu nueva aventura será la más barata que has hecho en años. Pero se te olvida algo muy importante que supondrá un coste importante para tu viaje: las comidas. Y es que desayunar, comer y cenar todos los días durante tu estancia puede salirte incluso más caro que el medio de transporte y alojamiento juntos. Una de las formas más fáciles de ahorrar es mediante los denominados cheques restaurantes; tickets con un valor monetario que se pueden canjear en determinados establecimientos de restauración. Wimdu.es, la mayor plataforma de alquiler de apartamentos privados en Europa, te trae una guía de los cinco mejores destinos de playa para hacerte un experto del “low cost travelling” y comer gratis en los chiringuitos.