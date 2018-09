GH VIP arranca con incómodos reencuentros, un sonado 'descuido' y las primeras tensiones

La casa de Gran Hermano VIP ha abierto sus puertas a sus nuevos inquilinos. Unas primeras horas de convivencia que ya han dejado ver que la tranquilidad no se respirará en esta casa.

Y es que el shock inicial de ver la casa en ruinas ha dejado a los concursantes sin palabras. Las reglas han cambiado y en esta edición deberán trabajar duro para poder mudarse a la verdadera casa de Gran Hermano.

Pero este no ha sido el único inconveniente para los grandes hermanos, la entrada de tres nuevos concursante ha hecho temblar a más de uno. Tony Spina, Techi y Miriam Saavedra son los nuevos fichajes estrella. Aunque Miriam entrará este domingo, Tony y Techi ya han podido entablar conversación con sus compañeros; algo que no ha sentado muy bien a Oriana, pues tener que convivir con su exnovio no le hace especial ilusión.

Por su parte, Chabelita se ha visto la caras con Techi, ex de su hermano Kiko y exmujer de Alberto Isla, padre de su hijo Albertito. Tras el susto inicial, la joven Isa reconocía "¡me he quedado en shock!".

Una noche de lo más ajetreada en la que tuvieron que hacer frente a una nueva problemática: no tenían acceso a sus maletas. Solo el equipaje de Tony y del modelo Asraf Beno. Aunque el top no podía oposición a compartir la ropa con sus compañeros, el ex de Orina se negaba: "Mi ropa no la toca nadie, yo dejo cualquier cosa, pero la ropa no... con la ropa me vuelvo muy loco".

Entre esto y el descuido de Aramis Fuster enseñándolo todo, queda claro que esta será una edición que dará mucho de que hablar.