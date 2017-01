Crisis de los 25: sin trabajo, sin casa y sin pareja

Nadie te espera en la estación el domingo. No tienes la cena preparada cuando llegas del trabajo, ese que has conseguido hace dos meses y que te resulta miserable. “¿Sabes qué es lo más extraño de trabajar? Tienes que estar ahí todos los días, aun cuando no tienes ganas de estar ahí.” Jessa Johansson, la actriz rubia y bohemia de Girls.

Sí, sufres la crisis de los 25. El término lo acuñaron por primera vez la psicóloga estadounidense Abby Wilner y la periodista Alexandra Robbins en su libro “Crisis del cuarto de vida: Los desafíos únicos de la vida durante los veinte”, en 2001. “Tras la salida de la universidad es normal sentir dudas personales y depresión. Se trata de un momento en el que tus viejos sueños pueden no realizarse y se cambian por otros nuevos”, recogen las autoras en la novela.

La crisis del cuarto de vida (CCV) no dura doce meses ni un par de años. Se puede alargar hasta los 35 y no tiene por qué empezar el día que soplas 25 velas. Se trata de una etapa. El psicólogo Javier Espada alude a la escasa tolerancia a la frustración que sufren los jóvenes, quienes deciden quedarse en casa en lugar de hacer frente al fracaso.

Así lo demuestran Laura y Tyler, las protagonistas de la novela de Emma Jane Unsworth, uno de los libros del momento, que escenifican a la perfección lo que supone esta crisis juvenil. Dos amigas, resacosas a menudo, rondando la treintena, con trabajos aburridos y mal pagados que solo les permite comer pasta con salsa de bote. Practican sexo a espuertas, se caen de borrachas. La autodestrucción en cuerpo y alma a través de las drogas, el alcohol y el desconocimiento del futuro.





Sin amigos la cuesta se empina

También cambia tu vida social. Desde los 25 años de edad, tu amplio entorno comienza a desvanecerse sin que haya forma reanimarlo. Así es, desde que alcanzas esa edad, cada vez tendrás menos amigos. Lo demuestra un estudio publicado por The Royal Society publishing, que indica que desde ese momento, el número de gente con la que contactas periódicamente disminuye de forma drástica. El promedio de personas con las que se comunica un hombre a los 25 años es de 19, mientras que en las mujeres, es de 17,5. A los 39 años, los hombres contactan mensualmente a un promedio de 12 personas, mientras que las mujeres lo hacen a 15.

Los componentes de uno de los grupos musicales de moda, La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A), no alcanzan los 30 y cantan a la desesperación de su generación, que se caracteriza por el desconcierto. “El camino no va donde tú quieres llegar. Como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí nunca es buen momento”.

Lo mismo hace Marwan Abu-Tahoun Recio, conocido como Marwan, cantautor y poeta español, nombrado «Músico por la paz» por Federico Mayor Zaragoza en el Parlamento Europeo por sus múltiples participaciones en conciertos solidarios. Leer sus versos es hundirse en la crisis de los 25. En su pura esencia. En su poema Ya lo iré decidiendo escribe: “la vida se ha vuelto una manera de pasar los días sin que nada pase. Tengo la sensación de que me hace falta algo que buscar, saber qué es lo que quiero”.

El cine, y en concreto Woody Allen, también se hace eco de la crisis del cuarto de siglo en su película Vicky Cristina Barcelona. Cristina, una de sus protagonistas, es una joven apasionada y busca aventuras emocionantes; en realidad, no sabe muy bien lo que quiere. Así es la vida cuando se tiene un cuarto de siglo.