Concentración estudiantil en apoyo a la víctima de Sanfermines: "Nosotras somos tu manada"

Continúan en las calles de España las concentraciones contra la sentencia de 'La Manada'. El Sindicato de Estudiantes había convocado huelga este jueves 10 de mayo en los institutos y universidades para protestar contra la "escandalosa sentencia" de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de 'La Manada', condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, pero absueltos del delito de agresión sexual del que habían sido acusados.

La jornada se ha desarrollado con un amplio apoyo estudiantil y al grito de "No es abuso, es violación" miles de ciudadanos han vuelto a las calles de diferentes ciudades españolas, entre ellas Pamplona. "Nosotras si te creemos" es lema que ha encabezado la protesta en la capital navarra, también han coreado consignas como "Gora borroka feminista" (Viva la lucha feminista), "Tranquila hermana ésta es tu manada" o "Ninguna agresión sin respuesta".

La huelga, convocada también por la plataforma feminista Libres y Combativas, ha estado acompañada de más de 40 concentraciones en ciudades y localidades de toda España para denunciar a "una justicia machista que ampara y protege a violadores", según ha explicado la secretaria general del sindicato, Ana García.

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes expone en un comunicado que la huelga pretende mostrar su rechazo a la "justicia patriarcal y machista" tras la "sentencia aberrante" que "ha conmocionado a millones de mujeres, y también a una mayoría de hombres con conciencia".

La compañera #DianaQuer presente en la lucha. ¡Somos el grito de las que ya no están! ¡Si no nos matan, no nos creen!#10MLaManadaFeminista#10MYoSíTeCreo#YoSíTeCreo#FelizJuevespic.twitter.com/UGYrNpo3XF