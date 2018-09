Carmena anuncia su candidatura desmarcándose de todos los partidos "sin dependencias" y "con los mejores"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha trasladado este lunes en rueda de prensa que está "dispuesta a ser candidata en una plataforma que se ha de crear", una plataforma "sin dependencias" y en la que estarán "los mejores".

A las 12 horas Carmena comparecía en rueda de prensa en el Palacio de Cibeles con hasta diez concejales en la sala: Nacho Murgui, Marta Higueras, Esther Gómez, Pablo Soto, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez Lahoz, Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez. También estaba presente el coordinador de Alcaldía, Luis Cueto.

Carmena ha insistido en que se tratará de una plataforma "con características nuevas", que hay que empezar a construir. "Yo no voy a hacer esa plataforma sino las fuerzas progresistas de Madrid", ha añadido. "Mi propuesta es que yo estoy dispuesta a ser candidata en una plataforma que se ha de crear y que no la voy a crear yo", ha destacado, sino las fuerzas progresistas de la ciudad.

También ha incidido en que deberá ser una "plataforma flexible, sin dependencias", a lo que ha sumado que "lo bonito es que no hay nada cerrado".





"AHORA MADRID FUE UN GRAN INVENTO PERO HAY QUE DAR UN PASO ADELANTE"

Carmena ha reconocido que Ahora Madrid fue "un gran invento" pero ahora hay que dar "un paso adelante", ha señalado tras insistir en que ella no será un elemento promotor de la plataforma. "Pongo encima de la mesa mi propuesta para liderar una candidatura con esas características y ya está. Yo no he dicho que vaya a hacer las listas", ha declarado.

"Es muy bueno que en Madrid seamos de nuevo punta de lanza en el progreso democrático, que hagamos algo participativo, nuevo, distinto. Yo busco a los mejores. Quiero tener el gobierno mejor", ha manifestado. Ella aportaría la experiencia, la misma que tienen los concejales en estos más de tres años de gobierno.

"Ahora Madrid ha sido un elemento muy determinante para que Madrid fuera verdaderamente protagonista de nuevas maneras de entender lo electoral. Fue una primera experiencia de la que hay que aprender. Entonces (en 2015) no se tuvo en cuenta que las elecciones municipales son diferentes al resto de elecciones, que los ciudadanos, cuando eligen a concejales, eligen a gestores directores", ha subrayado.

"No se eligen candidatos ideológicos sino gestores, aunque con presupuestos y objetivos estratégicos. Es distinto cuando elegimos a senadores y diputados. El presidente de la Comunidad elige a sus consejeros. El presidente del Gobierno a sus ministros pero el alcalde no elige a sus concejales, que vienen determinados. Eso no se tuvo en cuenta cuando se estableció la estructura de Ahora Madrid", ha añadido.

Y es que en 2015, cuando se constituyó Ahora Madrid, no se previó "cómo continuaría". Además, tras la constitución de Ahora Madrid "surgieron partidos que no habían nacido inicialmente y que han venido a dificultar ese primer proyecto que estaba más relacionado con la gestión que con los partidos". Ahora se trata de "coger lo mejor de Ahora Madrid y mejorarlo".

Y es que lo ha anunciado hoy "no es una plataforma de partidos sino de individuos. "Los electores eligen a unas personas. No son los partidos los que gobiernan sino que gobiernan los elegidos", ha matizado.

Carmena ha insistido en que hoy da por zanjadas las preguntas electorales ya que tiene que dedicarse a gestionar la ciudad como alcaldesa, por lo que "no hay nombres ni hay nada" sino que pone sobre la mesa la futura construcción de esa plataforma a construir entre las fuerzas progresistas y su voluntad de "poder seguir siendo alcaldesa de Madrid".

Sobre las críticas de ediles de IU y Ganemos, conocidas en las últimas horas ante la posibilidad de que no hubiera primarias, la regidora considera positivos todos los comentarios y ha aseverado que aprecia "a todos los concejales". "Confío en su sentido de la responsabilidad y que si alguno critique esa decisión mía no le doy trascendencia porque lo esencial es concluir el periodo de gobierno obligado para que Madrid sea la mejor ciudad", ha remarcado.