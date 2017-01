Cabrera dice que el padre de Nadia no tiene un perfil de explotador sexual

El Caso Nadia no deja de ser portada desde que se descubrió que sus padres habían cometido un presunto delito de estafa en los donativos recaudados para el tratamiento médico de su hija, de once años, que padece una enfermedad rara (tricotiodistrofia), y que no se destinaron a tal fin, ni a tratamientos u operaciones, que no se llevaron a cabo.

Pero, el asunto ha dado un giro de 360 grados este martes, cuando ha saltado la noticia de que los Mossos d'Esquadra han localizado fotografías de contenido sexual de la niña a en el material informático que han analizado de sus padres, que han perdido la custodia de su hija.

El psiquiatra forense José Cabrera considera que solo se trata de una noticia sin confirmar y que este asunto no cuadra con los delitos previos del padre. “Es como si coges a un estafador y al día siguiente es un asesino y al siguiente un violador”.





A lo mejor son fotos en la bañera

Cabrera explica que es muy distinto es que un padre estafe a costa de su hija enferma y otra que un padre tenga fotos de índole sexual, que habrá que calificar de pornografía o no. Además, añade que a lo mejor son fotos en la bañera.

“La hipótesis más benigna es que esas fotos las utilizara para seguir con el negocio, para que una fundación le diera dinero y él siguiera lucrándose de ella”, asegura.

Cabrera es contundente en su idea de que no encaja lo hecho anteriormente con la noticia que ha saltado hoy. “Es un sujeto que ha vivido a costa de irregularidades e ilegalidades, eso no le sitúa en un perfil psiquiátrico”.