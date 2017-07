Miguel, voluntario de ‘Bokatas’: “Enseguida vi que agradecían más la conversación que la cena”

En la Comunidad de Madrid, más de 2.500 personas no tienen hogar, según el primer censo realizado en la región. Para paliar esta dramática situación en Bokatas trabajan cada día por hacer visible una realidad invisible para una gran parte de la sociedad.

Miguel colabora en este proyecto sin ánimo de lucro desde septiembre de 2014, acompaña a personas sin hogar, utilizando el bocadillo como medio para acercarse y dignificar su situación. Revela a teinteresa.es que al principio el nombre de la asociación le despistó un poco, “pensaba que estaría mucho más enfocado a lo que son los bocadillos, repartir comida y ayudar a combatir el hambre de las personas sin hogar. Sin embargo, no solo se trata de eso sino también de ayudarles con otra carencia mucho más importante: la compañía. Enseguida vi que agradecían más la conversación y las risas que la cena”.

Pronto la percepción que tenía Miguel de las personas sin hogar cambió radicalmente. Nos confiesa que se sorprendió a sí mismo rompiendo una serie de prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. “Me di cuenta de que no los había visto más allá de la pena y compasión que me daba su situación o el apuro de decirle que no a alguien que te pedía dinero o comida, no había visto ni mucho menos a las personas que había detrás”, lamenta el voluntario.

Miguel nos cuenta que visitan siempre a las mismas personas porque así “se crean lazos, confianza y las conversaciones no son siempre las mismas que tienes con alguien a quien acabas de conocer”. Eso sí, además de la conversación y el bocadillo, los voluntarios intentan ayudar a las personas sin hogar en todo lo que pueden, les ponen en contacto con roperos, centros de acogida, el Samur Social o, incluso, centros de rehabilitación.

“Cada situación es un mundo, pero siempre se puede hacer algo. Una de las cosas que más me sorprendió fue ver la cantidad de gente que no se considera capaz o válida como para movilizarse y que lo que necesitaban era un simple empujón o un apoyo”, explica Miguel. Para los voluntarios “siempre es una gran alegría saber que alguien deja las calles, aunque no ocurre tan frecuentemente como nos gustaría”.

En este tiempo son muchas las historias que le han marcado; sin embargo, hay una que Miguel destaca sobre las demás: “Un día me encontré con una de las personas sin hogar que había visitado durante mucho tiempo, pero hacía aproximadamente un año que no veía. Los voluntarios con los que iba en ese momento no habían coincidido con él así que los presenté, y este se emocionó. Me dio las gracias por recordar su nombre. Eso, me impactó muchísimo porque yo lo veía como algo tan básico...”

“¿Cuántas veces te has sentido agradecido por algo tan simple como que alguien recuerde tu nombre?”, concluye Miguel.





En la web de Bokatas rescatan algunas de las cuestiones que más ignoran el grueso de la población. Sus respuestas buscan romper prejuicios y mitigar la aporofobia (odio o rechazo a los pobres), que maltrata y marginaliza a las personas sin hogar.

¿CÓMO LLEGA UNA PERSONA A VIVIR EN LA CALLE?

El sinhogarismo es un problema de exclusión social, consecuencia de una sociedad que niega constantemente oportunidades, que ofrece niveles desiguales de acceso a los bienes y recursos sociales, y que no asegura ni garantiza un nivel mínimo de bienestar a toda la ciudadanía.

Nadie acaba de la noche a la mañana durmiendo en la calle. El sinhogarismo tiene su raíz en un proceso traumático de la persona y de ruptura con la sociedad cuyo último paso es la calle.





Teoría de los 7 sucesos traumáticos:

Todos sufrimos una media de 3 ó 4 sucesos traumáticos a lo largo de nuestra vida, las personas sin hogar han vivido una media de 7 u 8 sucesos traumáticos encadenados en 2 – 3 años. Esto unido a la falta de apoyo social y familiar provoca una situación de vulnerabilidad que puede llevar a la persona a vivir en la calle.

¿CÓMO SON LAS PERSONAS SIN HOGAR?

¿Viven en la calle porque quieren?

Ninguno vive en la calle porque quiere, otra cosa es que no lo expresen así o que se sientan incapaces de salir de esa situación y comuniquen en una conversación rápida que están bien. En su interior más verdadero todos anhelan una vivienda digna.

¿Son todos hombres?

Una de cada seis personas sin hogar son mujeres, una cifra que está siempre en aumento.

¿Tienen estudios?

Dos de cada tres personas sin hogar han alcanzado un nivel de educación secundaria y el 13% tiene estudios universitarios. El 12% de las personas sin hogar trabaja. Sólo entre el 10 y el 15% practica la mendicidad.

¿Tienen todos adicción al alcohol?

El 30% de las personas sin hogar se declara abstemia y nunca ha consumido drogas.

¿Son agresivos?

No, la sociedad es agresiva con ellos. Desde que se están sin hogar, el 42 % de las personas han sido insultadas o amenazadas, el 40% han sido robadas, y el 4%, la mayoría mujeres, ha sufrido agresiones sexuales. La esperanza de vida es 10 años menor viviendo en la calle.





¿POR QUÉ UN BOKATA?

El bocadillo es el medio para acercarnos y dignificar la situación de las personas sin hogar.

Bokatas es un proyecto de acción directa, donde acompañamos a personas sin hogar. Nuestra metodología es sencilla, nos juntamos en las distintas sedes para preparar los bocadillos y las bebidas. Y salimos por grupos a realizar las rutas donde nos encontramos con las personas sin hogar.

Realizamos un voluntariado basado en vínculos y relaciones entre personas, donde la finalidad es realizar un acompañamiento sincero, y en caso de que así nos lo pidan, poder ser un puente con las entidades sociales, públicas y privadas. Para ello los voluntarios reciben la formación necesaria y la Asociación Bokatas está plenamente coordinada con las distintas entidades profesionales que trabajan por las personas sin hogar.