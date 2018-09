Antonia Dell'Atte carga duramente contra sus compañeros de 'Masterchef Celebrity'

Que Antonia Dell'Atte es de armas tomar es un secreto a voces, que va a dar mucho que hablar en Marterchef Celebrity también y la italiana ya nos ha adelantado pinceladas de lo que veremos en esta edición, cargando contra sus compañeros de concurso.

Parece que la relación entre Carmen Lomana y la modelo no ha sido del todo bueno y Antonia la acusa de competitiva y manipuladora. Además, no sería la única que habría chocado con la ex mujer de Alessandro Lequio.

A la espera de estrenarse este domingo Masterchef Celebrity, hablamos con Antonia en el FesTVal de Vitoria, donde también nos ha explicado el desmayo que sufrió en la Gala Starlite de Marbella y no se ha querido pronunciar sobre el estado de salud de Aless Lequio.

¿Qué tal la experiencia?

Antonia Dell'Atte: Ha sido muy dura, yo he ido con mucha ilusión para aprender a ser juzgada pero no sabía que dentro de un talent tan importante hay mucha competición, yo no estoy acostumbrada a la competición.

¿No te gusta?

Óscar Higares y Carmen Lomana vienen de realities y ellos sabían dónde me podían pinchar. Cuando me he dado cuenta he tocado yo los huevos, he ido a por ellos porque creo que se ha creado algo contra mí y yo no me había dado cuenta.

¿Por qué?

Porque era la más fuerte.

¿Ha habido rivalidad?

Competición, la competición significa eso pero creo que ha habido alguna putada, lo veréis en el programa, pero fuera de la competición de cocina todo fantástico. Yo tengo más piña, más afinidad con Boris, Mario y las demás las he conocido durante el programa, son fantásticas personas humanas pero cuando tienen que lucirse, creo que pasarían por encima de su mismo cadáver o sobre micadáver. Yo digo las cosas porque ha habido mucha competición. Si las cosas iban bien, bravo Antonia, si las cosas iban mal eran culpa mía. Yo tomo decisiones y cuando una toma decisiones o eres amada o eres odiada. No pasa nada, estoy contenta, los jueces son fantásticos, yo les he tocado los huevos a ellos porque ellos me los han tocado a mí, se tiene que tener un poco de respeto porque ellos son los que más conocimiento tienen sobre el tema. De vez en cuando yo aceptaba la crítica pero al mismo tiempo tenía mi sentido del humor y cuando he visto que no les gustaba he tenido que cambiar el chip.

Tú con Carmen Lomana no te has llevado bien por lo que parece.

Yo te estoy diciendo que Carmen viene de reality, Carmen o alguna mano negra han creado esos conflictos, aquí lo digo y nada más. A mí Carmen me cae bien pero claro yo sé cocinar y ella no. Ese es el conflicto. Ella ha tenido la gran suerte de haber sido siempre apoyada por personas que conoce. Mientras que yo me he dejado el alma en este concurso Carmen sabía de qué iba, yo no. Yo he venido inocente, pura y virgen.

¿Cómo has salido?

He salido como una divina, todo el mundo me tenía miedo al final.

¿Ha habido favoritismos?

No, yo creo que ha habido entre algunos compañeros que han creado algún conflicto y yo me he dado cuenta porque al fin y al cabo es un talent show y yo tengo mucho talento y ellos hacían el show.

¿Qué te ha dicho Clemente?

Clemente está encantado, habrá alguna sorpresa.

Te queríamos pregunta por otro tema.

Está bien, ha ido a ver a su hermano y con eso ya está.

¿Cómo está, te ha dicho algo?

Todo bien. Yo digo todo bien porque soy guapa y voy a cocinar para todos.

Estuviste en Marbella, en Starlite.

Me desmayé y estuve mala, estoy mejor pero yo creo que fue por el estrés de este programa. Yo tuve mucho estrés, he estado muy estresada y creo que el cúmulo de este programa hizo que me desmayara, perdiera el conocimiento y estoy con todas las pruebas. El corazón está bien y ahora me toca examinar mi cerebro, tengo mucho miedo a descubrir que tengo una materia gris fantásticamente bien, soy de otro planeta.