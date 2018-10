Ana Obregón habla por primera vez de la enfermedad de su hijo Aless Lequio

Ana Obregón ha decidido abrir su corazón a la revista ¡Hola! La popular actriz ha querido contar cómo ha vivido todos estos meses de lucha y miedo mientras su hijo se trataba de un cáncer en Estados Unidos.

La presentadora admite a la publicación que ver la fuerza de su hijo Aless le llevó a no caer: "Al ver su impresionante entereza, me dije: 'Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo".

Además, Ana explica cómo recibió la noticia de que su hijo tenía cáncer: "Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si se hubiera bajado de repente el telón de mi vida". En lo referente a su carrera como actriz, Obregón tiene claro que su única prioridad ahora es la recuperación del hijo que tuvo junto a Alessandro Lequio: "La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más".

Una entrevista donde Ana Obregón desnuda sus sentimientos y habla sin tapujos de todo el duro proceso que han tenido que vivir ella y Aless primero en Nueva York y luego en Nueva Jersey. Más tranquila en España, la actriz ha hablado por primera vez después de estos seis meses de lucha.

Por su parte, Aless Lequio se ha mostrado animado y sonriente en su perfil de Instagram donde muestra que ya ha retomado su trabajo en su agencia de marketing, Polar Marketing.