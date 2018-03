¿Qué se sabe del niño Gabriel hasta ahora?

Hace ya seis días que se desconoce el paradero de Gabriel Cruz. El niño de 8 años desapareció el martes 27 de febrero a las 15.30 horas en una barriada de poco más de 100 habitantes del municipio de Níjar y aún se conocen pocos detalles de su paradero.

El protocolo de búsqueda se activó el mismo día de la desaparición a las ocho de la tarde pero ninguna pista había sido encontrada sobre el destino del niño. Hasta el sábado por la tarde, cuando el padre del niño y su pareja encontraron una camiseta interior cercana a una depuradora del municipio, junto al Barranco de Las Águilas, entre unas cañas.

Decidieron no tocarla y llamar a la policía para no manipular el lugar del suceso. Este lunes se ha confirmado que la prenda contiene ADN del niño pero aún no se ha confirmado la presencia de ADN de ninguna otra persona. La zona había sido peinada por varios grupos de voluntarios anteriormente pero no ha sido hasta este sábado cuando han encontrado la camiseta. Los padres han explicado a los medios que se encontraba en una zona de difícil visibilidad. "Cada vez estamos más cerca” han asegurado a los medios.

La búsqueda sigue

Con los nuevos hallazgos, la búsqueda continúa. Servicios de emergencias, vecinos y familiares han retomado a primera hora de la mañana las tareas de rastreo, peinando caminos y enclaves donde pudiera hallarse algún rastro del menor. Todo comandado desde la biblioteca de las Negras, donde se ha instalado el punto de organización de los grupos de búsqueda.

Las pruebas realizadas han certificado que la camiseta encontrada tiene ADN de #GabrielCruz. Continúa su búsqueda, la colaboración ciudadana es fundamental. Si sabes algo, llama al 112, 062 ó 091. Muchas gracias. pic.twitter.com/pdLQtf4Pbc — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 5 de marzo de 2018

El momento de la desaparición

Las Hortichuelas es una barriada de no más de 100 vecinos de los 28.579 que tiene Níjar.

El niño se encontraba con su padre en casa de su abuela. Era el Día de Andalucía y el padre disfrutaba del día libre por la fiesta.

A las 15.00 el niño salió de casa para dirigirse a casa de su primo, que vivía a 150 metros. Media hora después su abuela acudió a casa de su primo. Fue cuando se dieron cuenta de que Gabriel nunca había llegado a su destino.

Un detenido ajeno al caso

Desde entonces la única pista desde que se iniciaron las tareas de búsquedas ha sido la de la camiseta interior en la depuradora, que los padres inicialmente no incluyeron en la lista de prendas del niño, pero que ahora reconocen que quizás la llevase.

Hasta el descubrimiento de la camiseta, lo único acontecido de relevancia fue la detención de un hombre condenado por acosar a la madre. Sin embargo, los padres del niño aseguraron rápidamente que esta detención era, por el momento, totalmente ajena al caso de la desaparición, negando cualquier vinculación.

"La situación del señor que está en la cárcel es por un asunto de acoso hacia mi persona, en el que llevaba bastante tiempo, casi dos años, en el que yo me he sentido muy acosada, con miedo", dijo Patricia Ramírez entonces.