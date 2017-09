Prensa nacional: la entrevista a Carles Puigdemont y la aplicación del art. 155

El Mundo: Puigdemont puede ser acusado de rebelión si declara la secesión

En el Consejo de Ministros nadie oculta la inquietud.

Los acontecimientos en Cataluña de esta última semana han puesto de manifiesto que los peores augurios perfilados en los múltiples escenarios que ha barajado el Gobierno podían hacerse realidad. Mariano Rajoy ha pedido a todos los miembros del Ejecutivo que eviten por todos los medios pronunciamientos que calienten los ánimos que dejen patente la firmeza pero sin desistir de la mano tendida al diálogo.

El presidente sabe que esta oferta es vana pero pretende mantenerla en pie hasta el final en un último intento de evitar hacer lo que no quiere hacer. En esta ocasión dice la verdad: el Estado guarda aún en la recámara instrumentos muy potentes a la espera de lo que suceda el 1-O y los días siguientes.

«Partido a partido». Así resume un ministro el mensaje que les ha trasladado Rajoy. «La preocupación es máxima; somos conscientes de la gravísima crisis pero estamos preparados para responder sólo con la ley pero con toda la ley».

El interlocutor repasa las medidas adoptadas para demostrar que siempre se ha actuado al hilo de los acontecimientos: apercibimientos, querellas, suspensiones y, después, control de la caja, registros, incautaciones, multas y detenciones. El último paso ha sido la acusación por sedición a la vista de los disturbios callejeros alentados abiertamente por la ANC y Òmnium Cultural y más soterradamente por la propia Generalitat y la presidenta del Parlament. «Rebelión en pequeño», así define la Fiscalía lo sucedido en Barcelona.

El País: la consulta ilegal afronta la recta final con la tensión en máximos

El pulso independentista en Cataluña entra hoy en su semana decisiva.

La Generalitat y las entidades secesionistas aprovecharon un fin de semana lleno de actos a favor del referéndum ilegal para reafirmar su intención inamovible de celebrar la votación este próximo domingo. El mensaje es claro: creen que ni los golpes judiciales a la logística ni la disolución del ente garante de los resultados ni la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional frenarán la cita con las urnas.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, volvió a explicar ayer en Twitter cómo burlar las restricciones judiciales para consultar en Internet las mesas de votación. El Gobierno central cree que la organización del 1-O está muy tocada pero permanece alerta para paralizar cualquier plan alternativo.



La Vanguardia: Carles Puigdemont en Sálvados: “detenerme no sería una buena idea”

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha sostenido que no sería “una buena idea” su detención, algo que podría darse esta semana, a días del referéndum del 1-O. “El fiscal general aventuró esta posibilidad”, reconoció en una entrevista en Salvados. Preguntado por si tendría miedo por una detención, dijo que no le gustaría, “pero si tiene que pasar vamos a hacer frente a cualquier decisión”. “No creo que fuera una buena idea”, valoró.



En ese sentido, haciendo referencia a las detenciones de miembros del Govern de esta semana, calificó la ofensiva de la Justicia de “hechos vergonzosos, impropios de un estado democrático”. Puigdemont no cree que esté desobedeciendo. “Yo no estoy desobedeciendo. Estoy obedeciendo al Parlament de Catalunya”, remarcó. Afirma que en tratados internacionales firmados por España se reconoce la autodeterminación de los pueblos, aunque no exista acuerdo con el Estado.



El Confidencial: el Gobierno tiene un dictamen para cerrar a la vez el Govern y el Parlament con el 155

El Gobierno de Mariano Rajoy estudia extender la aplicación del artículo 155 de la Constitución más allá de la suspensión de la autonomía y el cese en sus cargos de todo el Gobierno de la Generalitat, empezando por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

También está barajando ampliar esta dura medida a la suspensión del Parlament, lo que supondría la clausura de la cámara catalana, después de que se declare la independencia, según han apuntado fuentes cercanas al Consejo de Ministros.La aplicación del artículo 155 de la Carta Magna ya se ve como inevitable entre la mayor parte del Gobierno. Rajoy es partidario de hacerlo después de que Carles Puigdemont declare la independencia de Cataluña, como el final de un proceso en el cual ha sido imposible cualquier otra medida para defender la legalidad vigente.

Esta suspensión impediría además una doble legalidad, ya que sería entonces cuando entrase en vigor la polémica Ley de Transitoriedad Jurídica, que supone una derogación 'de facto' del conjunto del marco legal español en el territorio de Cataluña.