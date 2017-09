Prensa nacional: los alcaldes contra el referéndum denuncian presiones

El Mundo: El 3% se urdió en Cataluña "al más alto nivel político"

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la trama del 3% se urdió «al más alto nivel político» por parte de miembros «influyentes, relevantes y con gran poderío en Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)» que «filtraban información privilegiada» a cambio de comisiones camufladas a través de «fundaciones instrumentales».



El País: Puigdemont planea un referéndum sin urnas transparentes ni cabinas

"Ya tenemos más de 6.000 urnas. No veo cómo el Estado puede frenar el 1-O”, presumió el president Carles Puigdemont al Financial Times el pasado 25 de agosto. Puigdemont no aclaró cómo las ha conseguido. Ni dónde las guarda. La pugna por las urnas ha sido una de las escaramuzas previas al choque de trenes del 1 de octubre, con el Estado y la Generalitat jugando al ratón y al gato. Sin urnas no hay referéndum, como tampoco sin papeletas o colegios electorales.



La Vanguardia: El Govern cesa al presidente del Consorci d’Educació de Barcelona en plena búsqueda de locales para el 1-O

El Govern ha cesado al presidente del Consorci d’Educació de Barcelona, Lluís Baulenas, en plena búsqueda de locales en la capital catalana para que sean puntos de votación en el referéndum del 1 de octubre.

Según publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), recogido por Europa Press, la substituta de Baulenas será la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, precisamente nombrada en julio por su firme compromiso con el 1-O: entonces también se nombró a Baulenas como secretario general de la Conselleria, un segundo cargo que mantiene.



El Confidencial: Los alcaldes del PSC se conjuran contra el referéndum y denuncian las presiones

Los alcaldes del PSC se han conjurado contra el referéndum que ha convocado Carles Puigdemont. Este pacto es capital, porque los alcaldes socialistas controlan 122 ciudades, algunas tan importantes como Tarragona, Lleida o L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña por habitantes. Fuentes del PSC han explicado que el partido expulsará de la formación a cualquier alcalde que se mueva del guion. En todo caso, no se prevén grandes deserciones de aquí al 1 de octubre.