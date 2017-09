Prensa nacional: El Parlament aprueba la ley de desconexión de España

El Mundo: El Parlament aprueba la ley de desconexión de España y completa su plan de insumisión

El Parlament consumó ayer su desafío a la arquitectura institucional española con la aprobación de la segunda ley de desconexión, la de Transitoriedad Jurídica. El resultado ya estaba claro: Junts pel Sí y la CUP iban a aprobar, contra la posición del resto de la Cámara, la norma que regula cómo serán los primeros meses de una Cataluña independiente en caso de victoria del sí en el eventual referéndum del 1 de octubre.La sesión de ayer fue un calco de la del miércoles. Hubo modificación sorpresa del orden del día, hubo bronca contra Carme Forcadell, alineada de nuevo con los intereses de la mayoría independentista, y hubo múltiples interrupciones provocadas por los diputados de la oposición para intentar defender sus derechos parlamentarios.



El País: Una miniconstitución para dos días después del 1-O

Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. Ese es el nombre de la segunda norma de ruptura que ha aprobado el Parlament esta madrugada con 71 votos a favor y 10 en contra. Se trata de una miniconstitución de la virtual república catalana ideada por el bloque de Junts pel Sí y la CUP para poder declarar la secesión dos días después del referéndum del 1 de octubre, si es que se impone el sí. Su activación, pues, está condicionada a esa victoria y a la ley del referéndum aprobada por el pleno el miércoles.



La Vanguardia: Caso Arrimadas: el castigo por ‘desear’ el peor de los males a otros mediante internet

Donde las dan las toman. La premisa acaba de cumplirse en el universo de Twitter. Un aviso para los justicieros de las redes sociales. Una usuaria descontenta con el discurso de Inés Arrimadas no dudó en llevar a la líder de Ciudadanos a uno de esos patíbulos virtuales que tanto éxito tienen en los nuevos canales de mensajería. Pero en este caso las cosas no salieron como esperaba la autora del mensaje.

Arrimadas participaba el pasado domingo en un programa de Telecinco y antes de que acabara el espacio (el debate era sobre la independencia de Catalunya) la usuaria escribió en su Facebook: “Sólo puedo desearle –refiriéndose a Arrimadas– que cuando salga esta noche la violen en grupo, porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa”.



El Confidencial: Rajoy se centra en impedir la consulta y deja el 155 para una declaración de independencia

Con todo el aparato del Estado en marcha para impedir el referéndum independentista en Cataluña, el Gobierno se centra ahora en lograr el bloqueo de la 'logística' de la consulta y deja como último recurso la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional por si hay después una declaración de independencia. Es el guión de respuesta previsto al reto de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la CUP que Mariano Rajoy sigue al pie de la letra. "Haré todo lo necesario sin renunciar a nada", advirtió ayer en un mensaje dirigido a los secesionistas, pero también a las voces que le piden adelantar otras vías para intervenir ya las funciones de la Generalitat catalana.