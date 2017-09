Prensa nacional: el 'número dos' de Ignacio González confiesa al juez el cobro de comisiones en Suiza

El Mundo: El 'número dos' de Ignacio González confiesa al juez el cobro de comisiones en Suiza

El hombre fuerte de Ignacio González al frente del Canal de Isabel II en Latinoamérica ha confesado el cobro de comisiones en Suiza. Edmundo Rodríguez Sobrino ha admitido a los investigadores que se infló el precio de la compra de la empresa brasileña Emissao a cambio de una importante comisión. Precisa que la parte correspondiente a González fue ingresada en una cuenta independiente y acaba de aportar documentos.



El País: El PP se prepara para investigar en el Senado los lazos de Podemos con Venezuela

El PP quiere organizar una sesión de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos centrada en el esclarecimiento de la presunta conexión entre Podemos y Venezuela. El partido de Mariano Rajoy ya ha contactado con Freddy Guevara, diputado que investigó esos lazos como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea venezolana, y está recabando documentación para organizar una jornada monográfica a la que también se convocará al exministro Rafael Isea o al expresidente de la Asamblea Henry Ramos Allup. Según fuentes parlamentarias, el PP también está en contacto con Luisa Ortega, exfiscal general venezolana, para que aporte toda la información de que disponga.



La Vanguardia: El éxito del 1-O: entre un insuficiente 9N y un anhelado 27S

Es imposible predecir a estas horas si habrá o no referéndum sobre la independencia de Catalunya el próximo 1 de octubre. El que va a convocarlo, la Generalitat, no tiene ninguna duda de que lo organizará y celebrará. En cambio, el Gobierno central garantiza que lo tiene todo preparado para que no tenga lugar ninguna votación. Y todo sin que ni uno ni el otro revelen cómo van a llevar a cabo sus planes.



El Confidencial: Junqueras ofrece a Colau la cabeza del líder de ERC en Barcelona si pone las urnas el 1-O

El vicepresidente del Gobierno catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras, ofreció a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, un apoyo tácito de su partido y la neutralización del líder republicano en el consistorio, Alfred Bosch, a cambio de que la alcaldesa se avenga a poner urnas en la capital catalana el próximo 1 de octubre, el día del supuesto referéndum independentista. El ofrecimiento no es gratuito: Bosch es la auténtica bestia negra de la alcaldesa. “En realidad, se odian: el republicano, porque Colau está continuamente haciendo una opa sobre el electorado de Esquerra; y la alcaldesa, porque por culpa de Bosch no ha podido aprobar apenas ninguno de sus proyectos, ya que no tiene suficientes apoyos políticos”, dicen algunas fuentes consultadas.