Prensa nacional: la Guardia Civil registra la Consejería de Economía catalana y los Mossos desoyen la fiscalía

El Mundo: La Guardia Civil registra la Consejería de Economía y otros departamentos de la Generalitat

Unidades de la Guardia Civil registran desde primera hora de este miércoles la sede de la Consejería de Economia de la Generalitat, otras dos consejería -Asuntos Sociales y Exteriores- y la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en el marco del operativo contra el referéndum del 1-O. Fuentes del Govern confirman que, por el momento, se ha producido al menos una detención, la de Josep Maria Jové, secretario general de Economía y número dos de Junqueras.Agentes uniformados y de paisano se han personado en el edificio, en plena Rambla Catalunya, donde controlan el acceso de los trabajadores. Además, efectivos de la Guardia Civil han entrado en las sedes de Exteriores, en la de Asuntos Sociales y la Agencia Tributaria catalana.



El País: Los Mossos desoyen la orden de la fiscalía de impedir el referéndum

La fiscalía está descontenta con la inacción de los Mossos d’Esquadra para evitar los preparativos de la consulta ilegal del 1 de octubre. “Los Mossos se han puesto de perfil y no están haciendo nada”, afirman fuentes del ministerio público. Estas no descartan la adopción de medidas legales contra los responsables de este cuerpo policial si persiste la ausencia de celo en el cumplimiento de la instrucción que dio la Fiscalía Superior de Cataluña el 12 de septiembre a los cuerpos policiales —Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos— para que requisasen urnas y material de la consulta.



La Vanguardia: Hacienda decreta el cierre de la caja de la Generalitat y congela sus cuentas

El Estado cumple sus amenazas. El Gobierno central ha decidido desplegar el contenido de la ley de estabilidad presupuestaria, “aprobada con los votos de CiU”, subrayan, y ejecutará hoy el ultimátum que contenían las medidas aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros para intervenir las cuentas de la Generalitat. En esas medidas se daba 48 horas al president de la Generalitat para decretar un “acuerdo de no disponibilidad” del presupuesto, y si no lo hacía, lo haría el Ministerio de Hacienda.

El plazo acababa ayer. El Ministerio de Hacienda esperó hasta las 21 horas la respuesta de Carles Puigdemont, que no llegó, y Cristóbal Montoro firmó esa orden de no disponibilidad, que se publicará el jueves en el BOE. Anoche no dio tiempo a publicarlo.



El Confidencial: Los seis grandes de la empresa española se citan en Telefónica por el problema catalán

Los presidentes del Ibex 35 guardan silencio sobre el impacto que tendría en sus cuentas la independencia de Cataluña de España. Su mutismo, sin embargo, no quiere decir que no les preocupe el órdago separatista. Según han confirmado distintas fuentes, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, organizó días atrás una cena en la que se trató el desafío soberanista con sus homólogos de Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Inditex y Mercadona. Un cónclave que recuerda a los que convocaba el desaparecido Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), que dirigía César Alierta y que fue disuelto. Portavoces de la operadora han reconocido que estos encuentros son frecuentes e informales, pero no cuentan siempre con los mismos invitados ni obedecen a un objetivo concreto.