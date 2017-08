Prensa económica: la UE admite 51 demandas contra la JUR por la resolución de Popular

Expansión: BBVA negocia la venta de su filial chilena a Scotiabank

"Scotiabank ha solicitado revisar documentación e información no pública de BBVA Chile y entrevistarse con los gestores de esta entidad para poder analizar la operación, lo que ha sido autorizado por el Directorio de BBVA Chile, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad", ha señalado esta mañana la entidad presidida por Francisco González.

BBVA Chile cuenta actualmente con un valor en Bolsa de unos1.280 millones de euros, sin embargo, el valor de la transacción sería muy superior a esta cotización, según adelanta el diario chileno La Tercera. No obstante, BBVA ha asegurado que en este momento no se puede determinar si las negociaciones con Scotiabank concluirán con un acuerdo, ni los términos o condiciones de éste, si se alcanzara.



ElEconomista: Puigdemont busca expropiar activos físicos del Estado por 100.000 millones

Los datos económicos que maneja Carles Puigdemont sobre una Cataluña independiente son un misterio. El Govern aduce que hay muchos parámetros que dependerán de la negociación que se realice con el Estado, pero hay un aspecto en el que los diversos estudios de académicos favorables a la independencia coinciden en que queda fuera de negociación y debería ser una cesión directa. Es el caso de los activos físicos del Estado ubicados en territorio catalán, cuyo valor aproximado asciende a más de 100.000 millones. Esta cifra surge de la actualización, teniendo en cuenta la evolución de la inflación , de los datos recogidos en un informe de 2013 de la Fundación Josep Irla, vinculada a ERC. Se trata de un análisis económico del proceso de independencia que afirma que, según la Convención de Viena, este capital "debería pasar al Estado catalán sin ningún tipo de compensación por el criterio de territorialidad".



Cinco Días: La UE admite 51 demandas contra la JUR por la resolución de Popular

La resolución y posterior venta de Banco Popular a Banco Santander el pasado 7 de junio ha provocado una avalancha de demandas no solo en los tribunales españoles, sino también en Luxemburgo. Los bonistas y accionistas (más de 300.000) que perdieron todo su dinero tras la resolución de Popular –primera que se lleva a cabo en Europa–, buscan la anulación de esa operación y/o como mínimo una compensación.

Para ello, un gran número de inversores han presentado más de medio centenar de reclamaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, de las que se han aceptado prácticamente todas, 51 en total, según datos del propio tribunal hechos públicos ayer. Todas ellas piden que la Junta Única de Resolución (JUR, el FROB europeo) que anule la venta de Popular a Santander y que indemnice a los inversores, aunque algunas también incluyen en sus demandas a la Comisión Europea (CE).