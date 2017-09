Prensa económica: el BCE se plantea acabar con las ayudas tras el fin de la crisis

Expansión: La escalada del euro altera los planes del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) tiene tres oportunidades para poner fecha al 'tapering' antes de que acabe el año: hoy, el 26 de octubre y el 14 de diciembre. Sin embargo, los analistas coinciden en que hoy es demasiado pronto debido al cambio de escenario que ha provocado la revalorización del euro con los mensajes de Mario Draghi, el presidente del BCE. Además, el propio Draghi se encargó de recordar en la reunión de julio que "en otoño llegará el anuncio de retirada de cualquier estímulo". Y el 14 de diciembre es demasiado tarde dado que su programa actual vence a final de año.



ElEconomista: El BCE ya estudia cómo cerrar el grifo

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha comenzado este miércoles en Fráncfort el debate sobre un posible cambio de su programa de compra de activos por valor de 60.000 millones de euros mensuales, que, en todo caso, no pondría en práctica hasta el próximo año.

Cinco Días: Los empresarios apelan al diálogo y temen por la seguridad jurídica en Cataluña

Los empresarios que se han expuesto públicamente contra el proceso independentista en Cataluña han sido la excepción. Planeta o Freixenet han sido algunas de las pocas firmas que sí se han pronunciado sobre una hipotética ruptura o que han puesto en marcha plantes de contingencia. En lo que sí coinciden todos los empresarios consultados es que la solución al problema pasa por el diálogo político.

“Los empresarios quieren que el problema de Cataluña se arregle políticamente. Hay que trabajar para eso y no echando más leña al fuego”, apuntó el presidente de CEOE Juan Rosell en un acto celebrado en Barcelona. “Lo que los empresarios quieren es seguridad, saber cuáles son las leyes y cumplirlas todas", precisó. En esa misma línea, el portavoz de una patronal industrial de Cataluña, que representa a las firmas con intereses en otros países, rechazaba ayer que las firmas que la integran hayan puesto en marcha planes de contingencia. “Las empresas no se han planteado nada. Lo que nos transmiten es que no ha habido diálogo y que se ha producido un choque entre dos fuerzas que se deberá solucionar por el cauce político”, apunta.