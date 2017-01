Resumen de prensa: PP y PSOE se preparan para renovar el Constitucional y los barones de CDC enfrentados por elecciones

ESPAÑA

El Mundo: El juez no autoriza registros de la Policía contra los Pujol

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha negado a dar el visto bueno a una nueva gran redada contra la familia Pujol solicitada formalmente por la Policía Judicial. Esta vez, por un nuevo delito «contra las relaciones de comercio exterior» por sus negocios millonarios en África. La propuesta policial, a la que ha tenido acceso EL MUNDO y que el juez ha mantenido en secreto desde abril de 2016, contemplaba el registro en una decena de empresas instrumentales así como la irrupción en los domicilios particulares de Jordi Puig, hermano del ex conseller de CiU Felip Puig, y de José Herrero de Egaña, sobrino del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la actual ministra de Defensa.

El País: PP y PSOE ultiman un pacto para renovar el Tribunal Constitucional

PP y PSOE ultiman un pacto para proceder a la renovación del Tribunal Constitucional durante el mes de febrero. Será el primer acuerdo de renovación institucional de la presente legislatura. Uno de los aspectos más relevantes de la renovación parcial del Constitucional es que afecta al presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que es uno de los que deben abandonar el Tribunal. El presidente es elegido por los magistrados, pero con algunas normas no escritas que se han cumplido siempre, como que el elegido sea uno de los miembros del Tribunal con más antigüedad en la institución y que pertenezca al bloque mayoritario, en este caso el conservador.

La Vanguardia: Trump empieza a sentar las bases para construir el muro

Era una de las grandes promesas electorales, y tras unas semanas de incertidumbre, parece que Donald Trump está decidido a construir un muro de separación con México. El presidente de Estados Unidos tomará hoy sus primeras medidas sobre inmigración, seguridad fronteriza y refugiados con la firma de varias órdenes ejecutivas. Las principales cabeceras americanas apuntan que Trump podría suspender el programa de refugiados, prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países conflictivos (Siria, Libia, Somalia, Irán, Irak y Sudán) y también dar los primeros pasos para que se construya el famoso muro.

El Confidencial: Los barones de Convergència se posicionan ante unas elecciones catalanas anticipadas

Los barones de Convergència se mueven ante la posibilidad de que se convoquen elecciones en Cataluña en pocos meses. Aunque el ‘president’, Carles Puigdemont, se encargó de pregonar que no repetirá como candidato (excepto si se convocan elecciones anticipadas, circunstancia en la que le pedirán que se vuelva a presentar porque no ha dejado a Cataluña a las puertas de la independencia, tal y como había prometido), el presidente del Partit Demòcrata Europeu (PDeCAT), Artur Mas, no descarta su inclusión como cabeza de lista. Ni siquiera su mano derecha, Neus Munté, se descarta como posible presidenciable. Pero al margen de esta terna (hay que tener en cuenta que Artur Mas será juzgado a primeros de febrero por convocar la consulta del 9 de noviembre de 2014 y puede llegar a ser inhabilitado, por lo que quedaría fuera de juego), en el seno del PDeCAT hay movimientos para posicionarse de cara a las futuras elecciones.