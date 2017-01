Resumen de prensa: Ferraz frena la carrera de tertuliano de su gurú económico; Trump no trasciende

ESPAÑA

El Mundo: PSOE y sindicatos pactan la renta mínima sin contar con Podemos

El PSOE ha pactado con UGT y CCOO impulsar una prestación no contributiva de ingresos mínimos en el Congreso al margen de la renta básica universal que plantea Podemos desde su fundación.El presidente de la Gestora socialista, Javier Fernández, se comprometió con los líderes sindicales en noviembre en una reunión en Ferraz a impulsar las iniciativas de CCOO y UGT en el Parlamento.

El País: La justicia frena el plan de Empleo que usa agencias privadas para recolocar parados

La colaboración con agencias privadas para recolocar parados encuentra un obstáculo tras otro. Esta vez el servicio público de empleo vasco ha conseguido tumbar en su territorio el concurso de agencias de colocación que el Ministerio de Empleo adjudicó en 2015. Una sentencia del contencioso-administrativo anula exclusivamente en el País Vasco la contratación de estas agencias debido a la innovación de competencias. El fallo permite que Cataluña y Andalucía recurran el concurso. Y otras comunidades están valorando el dictamen para sumarse. Una vez más, la implantación de este sistema se complica.

La Vanguardia: Trump desmonta el legado de Obama con gestos más significativos que trascendentes

Donald Trump está obsesionado en demostrar a la gente que le ha votado, y a la que no, que va a desmontar el legado de su antecesor demócrata, Barack Obama, hasta que no quede piedra sobre piedra. Y como sabe que se va a encontrar con numerosos obstáculos que demorarán en el tiempo esa operación de derribo, ha optado por empezar el mandato con sencillos gestos más significativos que trascendentes para que quede claro que ahora manda él.

El Confidencial: Ferraz resguarda a su gurú económico y le pide que no actúe "como un tertuliano"

"Si tú pones una renta básica aquí, vas a tener que dejar total libertad de entrada de personas. Supongo que los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda querrán venir todos aquí, a tener una renta básica. Entonces, si pones una renta básica, no es que pongas el muro de [Donald] Trump, tendrás que poner francotiradores, porque es que llega un momento...". La frase, a todas luces desafortunada, la firma el economista José Carlos Díez. Y la pronunció durante un debate en 'La Sexta noche', el pasado sábado. No habría trascendido demasiado de haber sido simplemente un tertuliano. Pero ya no es solo eso. Díez, uno de los asesores de cabecera de Susana Díaz, fue anunciado el jueves pasado como coordinador de la ponencia económica que los socialistas llevarán a su 39º Congreso.