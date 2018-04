¿Está relacionado el Caso Cifuentes con la sucesión de Rajoy?

Cristina Cifuentes ha ocupado los titulares de la prensa nacional durante las últimas tres semanas. El supuesto máster fraudulento que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos le ha llevado al borde del precipicio y muchos apuntan a que este ya es el fin de su carrera política.

Ciudadanos ha dado un giro de 180 grados y ha puesto sobre la mesa su dimisión. Exigen que Cifuentes se marche y que el PP proponga otro candidato “interino” hasta las elecciones de 2019. En un primer momento, la formación naranja pidió al PP que se uniera a la comisión de investigación que proponía pero como los populares no se han sumado bajo sus condiciones han decidido que tomar la decisión: Cifuentes debe irse.

Es un duro revés para la formación conservadora ya que Madrid es uno de los pocos bastiones autonómicos que todavía conservan; pero además es un golpe (muchos consideran que ya mortal políticamente) para Cristina Cifuentes. Previsiblemente, sin el apoyo de C’s, Cifuentes no podrá continuar en la política madrileña y deberá dimitir pero, ¿tiene el Caso Cifuentes algo que ver con la sucesión de Mariano Rajoy?





¿Quién filtró la información?

Ni el diario.es ni tampoco El Confidencial han confirmado de donde ha salido la información que han publicado. Ambos medios han defendido que protegerán a su fuente y no tienen por qué aclarar este asunto a pesar de otras noticias publicadas. El Mundo ofreció un reportaje el pasado domingo en que detallaba que un profesor de la universidad, cercano al PSOE, había sido quien había dado todos los detalles a los medios.

A pesar de que el diario no daba sus datos concretos, el profesor sí comentó en otros foros que había sido él quien había aportado la información. Lo cierto es que ha sido la excusa perfecta para que los populares hayan intentado escapar de la polémica señalando al Partido Socialista.

Más allá de quien filtró la información, lo cierto es que las primeras especulaciones apuntaron a que podrían haber llegado desde las propias filas populares, lo que demuestra que la presidenta de la comunidad es una figura clave dentro del partido.

Fuentes populares, semanas antes al escándalo, admitían que Cifuentes cada vez tomaba más peso como una posible sucesora a la cabeza de Génova. Si no era de forma inmediata, sí en un futuro más lejano. Con este golpe, Cifuentes tendrá difícil reponerse.

Aun así, estas informaciones han demostrado muchos posicionamientos políticos. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y ministra de Defensa, se ha posicionado a favor de Cifuentes desde el primer momento.





No todo vale en política. Las actuaciones de estos días contra @ccifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer: a seguir todavía con más fuerza.

— Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 22 de marzo de 2018





Tras el polémico tweet, en la Convención Nacional del PP en Sevilla, Cospedal insistió en la misma idea y criticó que los medios “no hablen de otra cosa”. La ministra de Defensa se posiciona así en un choque frontal contra otros sectores del partido que, a pesar de no haber filtrado la información, se están beneficiando de ello. Cada vez están mejor colocados para ese debate sucesorio que en pocos meses tendrán que afrontar.





La reacción de Cospedal al preguntarle por el escándalo de Cifuentes.



Vergonzoso. pic.twitter.com/NYC3IjyLGU — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 8 de abril de 2018





Otras figuras importantes

Otras figuras del partido, claves en el debate sucesorio, también se han posicionado aunque de una forma mucho más sutil. Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Núñez Feijoo o Pablo Casado también se han pronunciado al respecto y sus palabras se han interpretado de cientos de formas posibles ya que forman parte de las “quinielas”. Los dos primeros ante la posibilidad de dar el salto al liderazgo absoluto del partido. El segundo por su posible salto a liderar una candidatura en Madrid.

La 'número dos' de Mariano Rajoy en el Ejecutivo subrayó que Cifuentes ya ha dado explicaciones y ha mostrado su disposición a "seguir haciéndolo". En este sentido, respondió con un "sí" cuando se le preguntó si considera suficientes dichas explicaciones en Sevilla este fin de semana.

Para Núñez Feijoo, es la universidad quien tiene que dar las explicaciones de un título que expidió. La respuesta es bien sencilla o sí o no. Si lo tiene, la presidenta no nos ha mentido, si no lo tiene en ese caso nos habría omitido la verdad". Por eso, ha defendido, "lo que necesitamos es saber si hay alguna irregularidad en su caso en el funcionamiento de la universidad y eso le corresponde a la universidad explicarlo".