Las redes se inundan de apoyo a la familia de Gabriel

Las redes se han inundado de mensajes de apoyo a la familia de Gabriel, el menor desaparecido que, doce días después, ha sido encontrado. La Guardia Civil detuvo a la pareja de su padre cuando esta trasladaba el cuerpo del menor de un pozo de la zona al garaje de su casa.

Ana Julia Quezada sigue en dependencias de la Guardia Civil a la espera del interrogatorio, del que se espera obtener los detalles de lo ocurrido. Otro punto clave será la autopsia, que se espera que llegue al juzgado este mismo lunes.

El mundo de la política, desde que se conoció la noticia, ha dado muestras de apoyo y afecto a la familia. A través de sus cuentas oficiales de Twitter, los cuatro líderes políticos de los principales partidos, así como otras figuras importantes, han enviado mensajes en relación al caso.

Actores, actrices, cantantes... figuras públicas y anónimas han querido mostrar su apoyo a la familia de Gabriel, así como el rechazo absoluto al crimen y a la detenida.

La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así.

Luchemos por proteger a los niños. Qué pena, pequeño, qué profunda pena.

Ojalá la familia logre encontrar consuelo.

Ojalá no te hayas enterado de nada. 🙏🏻#Gabriel