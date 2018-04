Las redes reciben con humor la dimisión de Cristina Cifuentes

Las redes sociales se han volcado con la noticia del día: Cristina Cifuentes ha dimitido. Miles de personas se han volcado con la noticia. A las doce del medio día, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido ante los medios de comunicación para confirmar que abandona el gobierno.

Las redes han convertido a Cifuentes en trendingtopic durante toda la mañana. Muchos han hecho bromas con la noticia y han querido opinar sobre una decisión que parecía que tendría que llegar.

-Cifuentes pretende seguir como presidenta del PP Madrid -El PP da inicio a la campaña: "a tomar por culo ya" -Cifuentes no se entera, se acabó la política para ella. A currar como todo el mundo.





Otra tarde que me entretenéis y no hago el TFG, me vas a tener que ayudar, @ccifuentes