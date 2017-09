Se reanuda el proceso contra los empleados del diario turco acusados de terrorismo

El proceso contra 17 directivos y periodistas del diario turco Cumhuriyet acusados de colaborar con organizaciones terroristas se reanuda hoy en la prisión de Silivri, cerca de Estambul, tras seis semanas de receso.

Los acusados afrentan penas de entre 8 y 43 años bajo la acusación de "colaborar con organizaciones terroristas, sin ser miembros".

La sesión empezó con fuertes medidas de seguridad y una muchedumbre manifestándose a favor de la libertad de los acusados ante la sala de juicios adosada a la prisión.

Varios diputados del partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, y del izquierdista y pro kurdo HDP, tercero en hemiciclo, leyeron declaraciones a favor de la libertad de prensa.

La Fiscalía atribuye a los periodistas acusados vínculos tanto con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), como con grupos ultramarxistas y, sobre todo, con la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, al que el Gobierno turco responsabiliza del fallido golpe de Estado de julio de 2016.

La defensa ha destacado que se trata de una mezcla imposible de delitos, dado que la cofradía de Gülen está totalmente enfrentada a la guerrilla kurda.

Tras la última audiencia, el pasado 28 de julio, siete de los once acusados en prisión preventiva fueron puestos en libertad condicional, mientras que cuatro permanecen entre rejas.

Al ex redactor jefe del diario Can Düdar se le juzga en ausencia por hallarse exiliado en Alemania.

Cumhurriyet es considerado uno de los pocos diarios que mantiene una línea crítica con el Gobierno del partido islamista AKP y con su fundador, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ha solicitado la puesta en libertad de todos los acusados y ha señalado que este proceso es un ejemplo del "estado crítico de la libertad de prensa en Turquía".

También el Instituto Internacional de Prensa ha denunciado que este juicio tiene una motivación política.

El diario Cumhuriyet, fundado en 1924 y con una tirada de 40.000 ejemplares, no figura entre los diarios más leídos de Turquía pero sí entre los más prestigiosos, y tanto el medio como su ex redactor jefe Can Dündar fueron galardonados el año pasado con el Right Livelihood Award, conocido también como el "Nobel alternativo".