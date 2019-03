Cinco razones por las que no deberíamos cambiar la hora en España

Ahorro irreal

Este cambio, iniciado a comienzos del siglo XX por Benjamin Franklin, tenía como objetivo principal reducir el gasto energético. En concreto, ahorrar en el aceite de las lámparas. Sin embargo, no fue hasta la I Guerra Mundial cuando Alemania, y tras ella sus vecinos, optó por acogerse al cambio del huso horario con el fin de reducir las horas de luz artificial y así ahorrar en carbón, que bien podría utilizarse para la guerra.

No obstante, en la actualidad, las cifras de ahorro energético no reflejan una mejora clara en el caso de España. El cálculo realizado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) concluye un ahorro de 6€ al año por hogar, un dato poco significativo.

No corresponde geográficamente

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha solicitado en diversas ocasiones al Gobierno español no realizar el cambio de hora, haciendo especial hincapié en el correspondiente a la estación primaveral. Lo que se pide es volver al huso horario que corresponde a la península ibérica por su localización geográfica, que no es otro que el del meridiano de Greenwich como Londres, Lisboa o las Islas Canarias.

España, junto con diversos países europeos, adaptó su huso horario, en la década de los cuarenta, para mantener una mejor sincronización con los aliados de la II Guerra Mundial. Y esta medida "provisional" se prolongó en el tiempo hasta nuestros días, manteniéndonos erróneamente en el huso horario de Berlín. Únicamente dos países en el mundo viven en una hora diferente al huso horario que les corresponde: España y Venezuela.

Malo para la salud

Adaptar nuestro reloj interno a las horas de sol dependiendo de la estación en la que nos encontremos trastoca nuestro organismo provocando importantes desajustes en la salud. Así pues, el cambio de hora tiene un efecto negativo sobre el sueño de las personas, ya que descansamos peor; estamos más irritables, por lo que nuestro estado de ánimo baja y nuestro humor empeora; y la sensación de fatiga general se traduce en un peor rendimiento intelectual y físico.

Los especialistas en Medicina Familiar y Preventiva, Elisabeth Herrero y Jordi Esquirol, destacan que puede radicar en problemas de salud, porque produce un efecto parecido al 'jet lag'. Especialmente, los ancianos presentan dificultades para conciliar el sueño, ya que se altera tanto la hora a la que se van a dormir como a la que se despiertan.

Baja la Bolsa

Un informe de QUT ePrints (un depósito institucional de ePrints que almacena informes e investigaciones de estudiantes de postgrado), asegura que el cambio de horario provoca que el rendimiento de la Bolsa sea menor el lunes siguiente al cambio. Sostiene que provoca el efecto "fin de semana", que implica que baje el rendimiento de las acciones.

Mark Kastra, Lisa Kramer y Maurice Levi publicaron en el 2000 un estudio cuya conclusión, basada en los mercados de EE.UU., Canadá, Inglaterra y Alemania, señalaba que las jornadas bursátiles posteriores a los cambios de horario registraban datos negativos, entre un 200% y un 500% por debajo respecto a la rentabilidad normal conseguida en otros días equivalentes.





La conciliación laboral y familiar no mejora

La idea es llegar al trabajo cuando ya es de día y salir antes de que se haga de noche, así se conseguiría un aprovechamiento de las horas de luz; sin embargo, esta es una realidad utópica si atendemos a los horarios de España. Y es que nuestro país debería “europeizar” sus horarios para poder disfrutar de las supuestas ventajas que implicaría el cambio al horario de invierno.

Nuestro país está a la cola de Europa en conciliación, "existe una cultura del presencialismo laboral, que provoca trabajar más horas de las necesarias, con horarios improductivos, extensos e ineficaces", denuncia el último Informe de Política Familiar.

En definitiva, no debemos olvidar que Spain is different.