La radio municipal de Madrid arranca con el reto de 40.000 oyentes en un año

La radio del Ayuntamiento de Madrid comienza a emitir este lunes de forma definitiva con el objetivo de captar en un año a una media de 40.000 oyentes, pero no será hasta el próximo 13 de febrero, Día de la Radio, cuando esté completa la parrilla que constará de 12 horas de programación propia diaria.

El director provisional de la radio, Jacobo Rivero, explica en una entrevista con Efe que Madrid M-21 (86.6 de la FM) será una radio en que convivan la información cultural y la de servicio público y que, además, pretende ser un referente de la formación radiofónica, con alumnos de las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos, además de los de la Agencia para el Empleo.

"Creemos que una escuela de radio en el momento actual puede ser muy interesante: recuperamos el proyecto de Onda IMEFE (Instituto Madrileño de Formación para el Empleo)", sostiene Jacobo Rivero en referencia al proyecto que alcanzó una importancia considerable en los 90 como escuela de radio y después cayó en desuso.

Con un presupuesto anual de 1,3 millones de euros, la radio municipal ha apostado por contratar inicialmente solo a 6 personas que trabajarán junto a al menos una veintena de estudiantes y un elenco de colaboradores que incluyen a los periodistas Diego Manrique y Jesús Ordovás.

"Buscamos perfiles que tuvieran experiencia en radio y puedan ser un aval formativo. Diego Manrique es una referencia indiscutible. Tener a profesionales como él colaborando y participando en los programas creemos que es la mejor formación", indica el director del proyecto.

Preguntado sobre por qué se apuesta por un modelo de colaboradores en lugar de por la creación de empleo estable en la radio municipal, responde: "Ojalá hubiéramos podido crear esos puestos fijos. El modelo de contratación es este porque es el que mejor se ajustaba a las posibilidades de la empresa".

En la radio municipal habrá unas 12 horas de programación propia de lunes a viernes, a lo que se sumará la redifusión de contenidos y otros programas que se emitan con convenios de colaboración 'a coste cero', como por ejemplo el suscrito con radios universitarias.

ABIERTA A PROPUESTAS CIUDADANAS

En la línea de abrir la participación a los vecinos de Madrid, la dirección de la radio M21 abrirá la radio a las entidades ciudadanas y a todas aquellas personas que "estén interesadas de alguna manera en participar".

"Igual que se cuenta con las grandes firmas, habrá programas que hacen los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos y también hay programas que entidades ciudadanas han propuesto y que van a estar, como por ejemplo uno sobre discapacidad y también conexiones con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos", expone.

No habrá control a priori sobre el contenido que las asociaciones o los vecinos emitan: "Eso sería infame. La predisposición es la honestidad y el servicio público, esos son los ejes fundamentales de qué entra y qué no entra. No hay una veta directa más allá de lo que pueda ser el insulto, la difamación, la ilegalidad...", responde Rivero.

Por el momento, este primer mes se emite un único magazine, 'En construcción', y a partir del 13 de febrero se podrá escuchar por la mañana 'La Corrala' y por la tarde 'Madrid en sus cinco sentidos', además de otros programas de flamenco, jazz o música clásica.

De la polémica al publicarse que de un presupuesto de 1,3 millones de euros se iban a dedicar 500.000 euros al pago de colaboradores, Jacobo Rivero asegura que "las informaciones no se ajustaban a la realidad" porque ese dinero es para "costes de producción".

"En cualquier caso esa polémica y también las otras las hemos vivido muy relajadamente", dice en referencia a las críticas que él mismo recibió al ocuparse de la radio cuando escribió un libro sobre Pablo Iglesias, es considerado afín a Podemos y fue corresponsal de la televisión pública venezolana.

A Jacobo Rivero le encantaría seguir al frente de la radio municipal, pero no se presentará al concurso por el que se elegirá al director de la emisora previsiblemente en el mes de junio.

"Me encantaría seguir pero no puedo. No sería muy honesto que yo me presentara con todas las polémicas que ha habido. Es más interesante que alguien retome el proyecto, que el proyecto se asiente y se fije en la ciudad de Madrid como ocurre en otras ciudades para que esta ciudad tenga una emisora municipal viva, creativa y abierta sin todo el relato tóxico que en algún momento tuvo", dice en su entrevista con Efe.