Las promesas de Montoro en los presupuestos: subir pensiones, bajar IRPF

Subir las pensiones hasta un 3% podría traducirse en subidas de 8,6 euros para las pensiones de entre 700 y 860 euros; 10,5 euros para los que cobren hasta 700 euros. Seis meses después, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere aprobar los presupuestos generales para 2018, las séptimas del gobierno con Rajoy al frente. Para ello cuenta con el apoyo de Ciudadanos, que considera que el PP ha cumplido el pacto anticorrupción y se muestra satisfecho con el acuerdo para bajar el IRPF.

Sin embargo, las promesas de Montoro no contentan a todos. En el otro lado del espectro político, los detractores de los presupuestos no están conformes: Unidos Podemos tacha de “broma” el plan presupuestario al no reflejar la bonanza económica de la que el PP tanto presume. PNV, pieza clave para que los presupuestos salgan adelante, se niega por su parte a negociar cualquier presupuesto mientras que el 155 siga en vigor en Cataluña.

¿Cuáles son los puntos clave de los presupuestos para el 2018? ¿En qué se recorta y en qué se aumenta el gasto? ¿Cómo subirán las pensiones? Estos son los principales puntos del plan.

Pensiones

Subida de las pensiones mínimas un 3%, lo que beneficiará a 2,4 millones de pensionistas, mientras que las pensiones no contributivas también se incrementarán un 3%.

En cuanto a las pensiones con una cuantía mensual de hasta 700 euros mensuales (9.800 euros anuales), subirán este año un 1,5%. Dicho aumento se traduciría en una subida de 10,5 euros al mes. Sobre las pensiones con un importe de entre 700 y 860 euros mensuales (12.040 euros anuales) aumentarán un 1%, lo que equivale a un aumento de 8,6 euros al mes en los bolsillos de los pensionistas.

Sanidad, Educación, Cultura

El gasto en Sanidad se reducirá del 6% del PIB de 2017 al 5,8% en 2018, el de Educación del 3,9% al 3,8% y el de Servicios Sociales del 16,5% al 16,2%.

El plan para paliar el recorte de Montoro es realizar una transmisión a cuenta de 4.300 millones a las Comunidades Autónomas para la financiación de dichos ámbitos.

En cuanto a cultura, se ha confirmado que el IVA del cine finalmente bajará, 21% al 10%. En este sentido, Montoro ha enviado un aviso para que dicho descenso se sienta en el precio final de las entradas.

Crecimiento

Sobre la previsión de crecimiento, Montoro ha realizado una actualización de la tasa de crecimiento de hasta el 2,7 % del PIB, lo que supone de un aumento de cuatro décimas. Por ello también se prevé una subida del techo de gasto no financiero aprobado en julio de 2017 a un 1,3 por ciento

IRPF

Se rebajará lo recaudado por IRPF en unos 2.000 millones de euros.

Se ampliará el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes, con un ahorro de unos 60 euros al mes (740 euros al año), mientras que los que ganen entre 14.000 y 18.000 se beneficiarán de una rebaja anual de 300 euros de media al año en este impuesto, según lo avanzado por Rivera.

También se incluyen deducciones del IRPF por cuidado de familiares, con una de 1.200 euros al año a quienes cuiden a su padre o madre mayor de 75 años, a quienes cuiden de su cónyuge con discapacidad, y un aumento en 600 euros adicionales en la deducción por familia numerosa (actualmente de 1.200 euros) por cada uno de los hijos a partir del tercero (o el segundo en caso de hijos con discapacidad o familias monoparentales).

Subida salarial para funcionarios

Los PGE también incluirán las medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre Hacienda y sindicatos, que contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,9% y un máximo del 8,79% en tres años.

Se mantiene la jornada semanal de 37,5 horas y se eleva al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto, unos 30.000 este año.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local, la tasa de reposición sube al 115%. Además, los PGE incorporarán también el acuerdo del Ministerio del Interior con sindicatos de 1.207 millones en tres años para conseguir en 2020 la equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles. En la práctica, se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.

Becas, permisos de paternidad y ayudas para guarderías

Se incluirá un aumento de 50 millones de euros para las becas y ayudas generales, hasta los 1.472,9 millones de euros, un 3,5% más que en 2017 y el mayor aumento desde 2014, y un aumento hasta los 30 millones para los fondos para el Plan contra el abandono escolar temprano, al tiempo que se mantienen los 50 millones para los libros de texto gratis.

Igualmente, se aprobará una devolución fiscal de 1.000 euros por hijo para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que beneficiará a un millón de familias, así como un aumento de los permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir de 2018.

Se mantienen 350 millones para luchar contra la pobreza infantil y se aumenta hasta 130 millones los fondos adicionales del Estado a la atención a la dependencia.

El libro amarillo recogerá el complemento salarial para jóvenes menores de 30 años que trabajen y no lleguen a fin de mes; más de 520 millones de euros para cumplir con la nueva Ley de Autónomos y mantendrá los 258 millones destinados a la orientación profesional personalizada para parados de larga duración, junto a 1.200 millones para la financiación de cheques formación para desempleados.

Corredor mediterráneo, AEAT, CCAA, justicia

También se aumenta en un 80% la financiación para el Corredor Mediterráneo, con 572 millones adicionales, así como un alza de 530 millones para poner en marcha la Red Cervera de Transferencia Tecnológica.

A su vez, recogerán un aumento de 126 millones para la partida de la Agencia Tributaria dedicada a la lucha contra el fraude fiscal, y un incremento de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas por encima de los 4.500 millones de euros sobre la financiación de 2017, hasta el récord de 104.000 millones de euros.

Las cuentas públicas también contendrán 46 millones para un Plan de choque en Justicia y 7 millones adicionales, hasta 107 millones, para su modernización; mantiene los 90 millones de impulso a la economía digital y extensión de la red de fibra óptica 4G y una subida de los valores catastrales para buena parte de los 1.831 municipios en los que se actualizarán las referencias de 2018.