El proceso soberanista desplaza el voto hacia la derecha

La actualidad política ha sido monopolizada por el proceso soberanista en Cataluña. Sobre todo, a raíz de las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament durante el mes de septiembre, la celebración del referéndum unilateral del 1-O (suspendido por el Tribunal Constitucional), la solemne proclamación de independencia a finales de octubre, simbólica y sin efectos, y la posterior aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno, previo requerimiento del Senado.

Se celebraron elecciones el 21D y el panorama político no ha cambiado demasiado, con la gran diferencia que supone que Ciudadanos haya ganado las elecciones (pese a que el bloque independentista mantiene la mayoría absoluta). Es la primera vez que ocurre, ya que desde las elecciones de 1980 hasta las del 2012 siempre había ganado la antigua Convergència i Unió y en 2015 también lo hizo la candidatura unitaria de JxSí (Convergència y Esquerra Republicana).

En las elecciones de 1999 y 2003 ganaron los socialistas catalanes en votos, pero no en escaños, pese a que la aritmética parlamentaria les permitió gobernar entre 2003 y 2010, con las legislaturas de Pasqual Maragall y José Montilla.

La derecha ganaría las elecciones por mayoría absoluta si se celebraran hoy, según el último sondeo realizado por Electocracia (actualizado al 8 de enero).





Mayoría de derechas

El PP volvería a ganar las elecciones, aunque sufriendo un desgaste electoral. Los populares gobiernan actualmente con 134 escaños que podrían caer entre los 117-119, lo que representa el 26% de los votos. Paradójicamente, el partido que mejor ha rentabilizado la aplicación del 155 ha sido Ciudadanos y no el PP.

El PSOE se mantiene como la segunda fuerza política con el 23,7% de los votos, sin haber sufrido apenas desgaste por su apoyo al artículo 155. El partido liderado por Pedro Sánchez cuenta con 84 escaños en el Congreso, cifra que aumentaría en diez (entre 92 y 94), en la línea de los últimos sondeos realizados.

Ciudadanos certifica el sorpasso a Unidos Podemos. La formación liderada por Albert Rivera cuenta con 32 escaños que llegarían hasta los 68-70, según los últimos sondeos, con el 21,4% de los votos.

Las encuestas siempre valoran mejor a la formación naranja de lo que luego se refleja en los ciclos electorales, con la excepción de las catalanas, que les situaban en la segunda plaza. En cualquier caso, si sumamos los votos de populares y naranjas, el espacio de la derecha superaría la mayoría absoluta.

Politólogos y expertos creen que la victoria de Ciudadanos en Cataluña se podría exportar al resto del Estado, lo que preocupa enormemente al Ejecutivo de Rajoy.





Desplome de Unidos Podemos

El batacazo de Unidos Podemos sería mayúsculo. Ya lo advirtió Carolina Bescansa, una de las fundadoras de los morados, relegada ahora a un segundo plano. Socióloga, politóloga y experta en análisis de encuesta, se desmarcó a finales de octubre de la estrategia de Podemos en Cataluña.

"A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas", explicó la cofundadora de Podemos. Acertada o no su reflexión, lo cierto es que Unidos Podemos perdería unos 15 escaños, pasando de los 67 actuales a estar entre 51 y 53, lo que representa un 15,8% de los votos.

Es cierto que las encuestas siempre dan peores resultados a Podemos, pero el desgaste sufrido desde junio de 2016 es notorio. La formación liderada por Pablo Iglesias no remonta, de momento.

La estrategia de la formación morada, en contra de la aplicación del 155 y de la declaración unilateral de independencia (DUI), no le ha dado votos en Cataluña y tampoco se rentabiliza en el resto del territorio nacional.