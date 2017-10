La privacidad ¿está en peligro?

CONTENIDO PATROCINADO

La tecnología es algo que está a la orden del día. No es raro ver a nadie, incluso niños pequeños, con un móvil en las manos. Los teléfonos inteligentes tienen muchos usos, no solo para llamar, desde ellos se puede utilizar Internet, buscar información, tener la música que más nos gusta, hacer fotos y hablar con los amigos y familiares mediante los mensajes instantáneos.

No hay ninguna casa que no tenga un ordenador. Esta herramienta es muy útil para trabajar y, los niños, la pueden usar para estudiar. También para ver películas, hacer trabajos para el colegio, comprar cosas. Y si sales de casa, además del móvil, puedes llevar tabletas. Hace algún tiempo, es posible, que las tabletas no tuvieran precios para que todo el mundo tuviera uno, pero ahora hay varias tabletas a bajo coste que son de calidad y que tienen la misma utilidad que una de marca más conocida.

La tecnología ha llegado para quedarse y se ha implantado en la sociedad como algo normal de una manera muy rápida. Pero su uso implica algún que otro peligro del que hay que estar al corriente.





¿Tenemos auténtica privacidad?

A todo el mundo le gusta tener su vida privada al margen de todo. Aunque hay que reconocer que, con el uso generalizado de las redes sociales, a veces hay quien no se acuerda de que hay cosas que no se deberían decir, explicar, o fotos y vídeos que no se deberían subir a la red. Lo que hay en la red, aunque se intente borrar, se queda en ella.

Los más jóvenes son los más vulnerables con este tema. Están tan acostumbrados a las nuevas tecnologías que no lo ven como un peligro. Si se usan bien, no tiene por qué pasar nada, pero si no se usa correctamente puede traer muchos problemas. A veces, los padres, aprenden a Como rastrear un celular para comprobar dónde está su hijo. Esto puede ser de gran ayuda, en especial, cuando un niño desaparece. Pero ¿qué ocurre si otras personas, además de los padres, pudieran tener esa información? Hay que tener mucho cuidado con el uso que se da a la tecnología. No quiere decir que se estén poniendo cámaras espía o grabadora oculta en el teléfono móvil que, por otra parte, es fácil de conseguir una grabadora espía en https://www.espionajeycontraespionaje.com.

Pero el uso que se da a la información que las empresas recopilan de los usuarios, eso es diferente, la política de privacidad hay que respetarla. También, si damos demasiados datos de nosotros mismos ya estamos cruzando la línea en cuanto a lo que es privado y lo que no. Todo lo que llega a Internet puede ser usado de manera incorrecta y ponernos en aprietos. Por eso, hay que tener mucho cuidado sobre qué datos se dan, a quien y lo que subimos a las redes sociales.





Es bueno hacer copias de seguridad de los archivos

El ordenador hoy no tiene un uso exclusivo para el ocio. Es una herramienta de trabajo muy importante. En él se guardan todos los archivos de datos relevantes, hay que reconocer que es más fácil tener todo informatizado que usar el papel. Tal vez, es que ya estamos más que acostumbrados a la tecnología y nos resulta más sencilla.

Pero al tener todo en el ordenador es necesario contar con una buena protección por si, en algún momento, es atacado por un código malicioso que puede arrasar con todo. Esos datos que queremos proteger pueden quedar expuestos. Es importante hacer una copia de seguridad. Tener discos duros externos con 4tb de memoria es una opción para guardar todos los archivos que sean importantes.