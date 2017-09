Los primeros alcaldes imputados por el 1-O acuden a declarar ante la Fiscalía

Los alcaldes de Mollerusa, El Pont de Suert y Oliana han sido los primeros en declarar ante la Fiscalía. Los tres regidores se han negado a responder sobre su apoyo y cesión de locales para el referéndum del próximo 1 de octubre.

En declaraciones ante los medios de comunicación a las puertas de la fiscalía, el líder del consistorio de Mollerusa y diputado del Parlament, Carles Solsona, ha lamentado la posición de la Fiscalía. Desde el Ministerio Público no han permitido que los citados explicaran por qué se negaban a responder. "En la comparecencia quedará que no he querido declarar cuando he intentado explicar por qué no quería hacerlo" ha detallado. Además, el diputado ha sostenido que a su juicio el fiscal se extralimita en sus competencias.

Se trata de la postura que se muestra desde el independentismo y que apoya la Generalitat de Cataluña. El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha manifestado su "total apoyo" a los alcaldes que este martes han sido citados para ir a declarar ante la Fiscalía por su voluntad de colaborar desde los municipios con la celebración del referéndum de independencia.

"Estamos con ellos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que este mismo martes hayan empezado a declarar los alcaldes de Mollerussa, Oliana y El Pont de Suert (Lleida). El papel previsto para los alcaldes en este referéndum es la cesión de espacios municipales para votar: más de 700 han sido objeto de una querella por transmitir a la Generalitat su voluntad de colaboración.

Un centenar de alcaldes y concejales se concentran contra las amenazas

Un centenar de alcaldes y concejales del PSC de la comarcas de Tarragona se han concentrado este martes para reivindicar diálogo y rechazar los insultos y amenazas que están recibiendo. Las presiones llagan por no colaborar con el referéndum del 1 de octubre según han explicado a Europa Press fuentes socialistas.

El alcalde de Tarragona, Félix Ballesteros, ha reivindicado que los alcaldes socialistas son demócratas "como los que más porque quieren decidir el futuro del país con diálogo, acuerdo y pacto", y ha lamentado que se haya trasladado la presión política del 1-O a los municipios. "No nos verán creando crispación, no queremos formar parte de ningún frente", sino que el PSC quiere tender puentes y buscar una solución pactada al encaje de Catalunya en el resto de España, ha añadido.

También ha reivindicado que la Generalitat "tiene locales suficientes" para que los ciudadanos puedan votar sin necesidad de traspasar la responsabilidad a los Ayuntamientos, y ha defendido que la votación no es legal y que los alcaldes del PSC no colaborarán en ella.

"Ante un cartel ofensivo: diálogo y soluciones. Ante un insulto: diálogo y soluciones", ha resumido Ballesteros en alusión a las amenazas y a los carteles falsos del PSC que se han distribuido animando a votar 'no' en el referéndum --los socialistas piden no participar en una votación ilegal--.