Los presos independentistas ya viajan hacia Cataluña

El convoy de la Guardia Civil que ha de trasladar a Cataluña a un primer grupo de los independentistas catalanes que se encuentran en prisión preventiva en Madrid ha salido pasadas las diez de la mañana de este martes de la cárcel de Valdemoro.

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por Europa Press, en este furgón viajan ya rumbo a Cataluña los presos varones que este lunes fueron reunidos en Valdemoro ante el inminente traslado: el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

Por su parte, las dos mujeres en prisión preventiva por su participación en el procés, Dolors Bassa y Carmen Forcadell, estaban a la misma hora pendientes de su correspondiente traslado a Cataluña desde el centro penitenciario de Alcalá Meco, también en Madrid.

Fuentes penitenciarias no oficiales han explicado este lunes por la tarde que el protocolo ordinario de traslados, como el aplicado en este caso, contempla que los presos masculinos sean agrupados en la prisión de Valdemoro antes del traslado, así como prevé también para las mujeres que en el caso de conducciones a Cataluña, se haga escala en la cárcel zaragozana de Zuera, donde todos pasarían la noche. No obstante este extremo no ha sido confirmado.

Además de los mencionados, serán trasladados a Cataluña los excosellers Joaquim Forn, Jordi Turrull y Josep Rull, también en prisión provisional en Madrid, que están pendientes de que el Tribunal Supremo responda a su solicitud de ingresar en centros penitenciarios más cercanos a sus lugares habituales de residencia.

De confirmarse la 'escala' en la cárcel de Zuera, los seis primeros encausados ingresarían "previsiblemente entre el miércoles y el jueves en centros penitenciarios dependientes de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña", de acuerdo a las mismas fuentes consultadas. Form, Turrull y Rull lo harán más adelante.

Fuentes penitenciarias catalanas han añadido que tras recibir el lunes comunicación oficial del traslado por parte del Gobierno central, se ha acordado que los políticos varones ingresarán en la cárcel de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), mientras que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa irán a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Girona).

Los traslados se producen después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa por el 'procés' soberanista determinase que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".





Junqueras, Romera, Sánchez y Cuixart pasarán la noche en Zaragoza



El exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart, pasarán la noche en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

En un furgón de la Guardia Civil, procedente de la cárcel de Valdemoro (Madrid), estos cuatro presos independentistas han llegado a Zuera sobre la tres de esta tarde, y permanecerán en el módulo de ingreso de este centro hasta primeras horas de este miércoles, han indicado las mismas fuentes. Después serán conducidos, en principio, hacia Can Brians.

