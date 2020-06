El presidente de la comisión de Exteriores del PE reitera su apoyo a Juan Guaidó

David McAllister “condenó el reciente ataque contra la Asamblea Nacional”, la última institución democrática del país. Tras una reunión con Armando Armas, presidente de la comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional venezolana, el presidente de la comisión de Exteriores del PE, David McAllister (PPE, Alemania) dijo: “Condeno con firmeza el más reciente ataque del régimen ilegítimo de Maduro a la última institución democrática que quedaba en el país, la Asamblea Nacional, y su presidente. Reitero el pleno apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de ratificar a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional es terrible. La votación que condujo a la “elección” de Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional no fue legítima. No respetó el procedimiento legal ni los principios democráticos constitucionales. La petición del fiscal general de Venezuela al Tribunal Supremo de examinar si el partido “Voluntad Popular” es una organización terrorista es escandalosa y no contribuye a la búsqueda de una salida a la crisis venezolana”. Contexto El Tribunal Supremo de Venezuela confirmó el 26 de mayo el nombramiento de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, una elección que la UE considera ilegítima. A comienzos de 2019, Guaidó, en su calidad de presidente de la Asamblea, se autoproclamó presidente interino de Venezuela tras considerar inválida la reelección en 2018 de Nicolás Maduro. La crisis política desde entonces se ha intensificado. Durante el último año y medio, el Parlamento Europeo ha adoptado varias resoluciones de condena al régimen de Maduro y reconociendo a Guaidó como presidente de la Asamblea y presidente interino del país.