La preocupación por la corrupción agudiza y los indecisos se disparan al 41%

La preocupación por la corrupción se disparó diez puntos el pasado mes de marzo recuperando, en plena precampaña electoral, la segunda plaza de la lista de problemas de España y desplazando a los políticos al tercer puesto de este ránking que surge mensualmente de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el CIS ha publicado este martes el macrobarómetro preelectoral que ha realizado con motivo de las elecciones generales del próximo 28 de abril. El instituto sociológico ha incluido en este estudio su tradicional pregunta sobre los problemas de España, pero en esta ocasión el trabajo de campo se basa en 16.194 entrevistas frente a las alrededor de 3.000 se hacen para los barómetros mensuales.

La lista de problemas vuelve a estar encabezada por el paro, cuyas menciones suben 1,2 puntos respecto a febrero, y llegan al 61,8%, mientras que la corrupción y el fraude recuperan la segunda plaza que habían abandonado el pasado mes de noviembre, cuando fueron desbancados por la clase política.





SANIDAD Y CALIDAD DEL EMPLEO

A mes y medio de las elecciones, las alusiones a la corrupción se sitúan en el 33,3%, diez puntos más que en el mes anterior, y alcanzando su máximo del último medio año. Las menciones a la clase política como un problema caen cuatro décimas, hasta el 29,1%.

Además, en el último mes ha crecido la preocupación por los problemas económicos --que pasan el 22,3 al 25%--, así como la que genera la sanidad, que figura en el quinto puesto con un 16,6%, y especialmente la educación que marca 3,5 puntos más que en febrero y sube la sexta plaza con un 12%, su máximo desde finales de 2016.

También están por encima del 10% de menciones los problemas relacionados con la calidad del empleo (que suben 3,4 puntos, hasta el 11,1%), así como la independencia de Cataluña, que sube casi cuatro puntos y coincidiendo con el juicio por el proceso independentista llega al 11%.





PROBLEMAS SOCIALES Y PENSIONES

Los problemas sociales también preocupan más, hasta 10,1%, la inquietud por la pensiones sube dos puntos, llegando al 9,1%, y en plenas movilizaciones por 8 de marzo, crecen 3,2 puntos las menciones a la violencia contra la mujer, que marcan su máximo histórico.

La lista de problemas personales vuelve a estar un mes más liderada por el paro (31,8%), al que siguen los problemas económicos (28,6%), la sanidad (18,5%), la calidad de empleo (16,8%) y las pensiones (14,8%).





Iglesias avisa de que la campaña será "la más determinante de la historia" por el porcentaje de indecisos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este martes, tras conocerse el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) previo a las generales, que destaca el dato histórico del 41 por ciento de indecisos, y avisa de que los partidos se enfrentan "a la campaña más determinante de la historia".

En una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press, Iglesias ha puntualizado que nunca había visto una encuesta que hablara de ese porcentaje tan alto de indecisos, por lo que cree que las elecciones están "más que abiertas".

Sobre el pronóstico de que el PSOE sea la fuerza más votada, Iglesias apuesta por ser prudentes ya que las generales cuentan "con un grado de imprevisibilidad sin precedentes". Por esto, no ha querido anunciar si pactarían con el PSOE y si estarían en un ejecutivo de Pedro Sánchez. "No tiene sentido comentar el resultado del partido antes de que se juegue, (...) hay una realidad, y es que se acabaron los gobiernos de partido único, el próximo gobierno será de coalición", ha matizado no obstante Iglesias.

Así, ha insistido en que no están dispuestos a establecer negociaciones con ninguna fuerza antes de conocer los resultados, y ha recalcado que "no tiene sentido hablar de sillones". Con todo, sí que ha apuntado que es el momento de "hacer cosas en el país", como crear una policía especializada que no dependa de Interior sino de la autoridad judicial y de la fiscalía, y que permita desarrollar el artículo 126 de la Constitución, "que habla de una policía judicial dependiente de jueces y fiscales".

Durante la entrevista, Iglesias ha señalado que la vicepresidenta Carmen Calvo "debe entender que el enemigo son las cloacas", después de que ésta le llamara ingrato tras la protección que le ha brindado el Gobierno. Además, ha mantenido un tenso rifirrafe con el presentador del programa 'Al rojo vivo', Antonio García Ferreras, al que ha acusado de ser uno de los protectores del director de OkDiario, Eduardo Inda. Iglesias acusa a este último de ser uno de los responsables de la trama organizada para desprestigiar a Podemos.