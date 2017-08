Prensa nacional: el iman de Ripoll tenía una orden de expulsión que nunca se ejecutó

El Mundo: El imam de Ripoll tenía una orden de expulsión que nunca se ejecutó

El presunto cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils fue expulsado de España, pero nunca llegó a abandonar el país. Abdelbaki es Satty, el imam de Ripoll, fue objeto de una orden de expulsión de España que habría de cumplirse a su salida de prisión, en abril de 2014, según confirman a EL MUNDO fuentes de la investigación. Un juez la dejó sin efecto al recurrir Es Satty la orden por protección de derechos internacionales. La Delegación del Gobierno denegó el recurso, pero el magistrado de lo contencioso le dio amparo y le permitió continuar en España.



El País: Tímido, buen estudiante y fanático de los coches y el fútbol: así era Younes Abouyaaqoub

Tímido, buen estudiante y fanático de los coches y el fútbol: así era Younes Abouyaaqoub Los Mossos abaten en Subirats a Younes Abouyaaqoub, autor del atentado de Barcelona. El autor del atentado de La Rambla mató a un hombre en su huidaPau Pérez, el cooperante futbolero encontrado muerto en el coche que se saltó el control. Se acaban de enterar de que los Mossos d’Esquadra han abatido al que hasta hace unas semanas era su amigo. “Yo todavía no me lo creo. Es que no me lo puedo creer”, dice un amigo mientras se coloca las gafas de sol sobre la cabeza. Ninguno de ellos quiere hacer público su nombre. Tampoco quieren ser fotografiados. “No, por favor. Es que hay mucha tensión. No queremos preocupar a nuestras familias”.



La Vanguardia: Los cuatro detenidos, en manos de la Audiencia Nacional

Los cuatro detenidos por los atentados en Barcelona y Cambrils, donde el jueves pasado murieron 15 personas, declararán a partir de las nueve de la mañana en la Audiencia Nacional de Madrid. Los arrestados llegaron a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos a las 22.30h de ayer y han pasado la noche en las dependencias a la espera de prestar declaración ante el juez Fernando Andreu, quien está al frente de la investigación, según han informado fuentes jurídicas.



El Confidencial: Ocho muertos, 4 detenidos y solo una vía al corazón de la célula: el herido en Alcanar

La célula que sembró el terror en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils ha quedado totalmente desarticulada. Ocho de sus miembros han muerto y cuatro fueron detenidos horas después de la acción terrorista. El cerco al grupo de Ripoll acabó este lunes en unos viñedos de la localidad de Subirats, donde fue abatido el conductor de la furgoneta que provocó 14 muertos en la capital de Cataluña. La sucesión de acontecimientos ocurridos tras las cinco de la tarde del jueves 17 de agosto solo deja una llave para acceder al corazón de la célula: Mohamed Houli, herido en la explosión de la base de operaciones de Alcanar, se ha convertido en la única pieza con la que cuentan los investigadores para entender el origen y desarrollo del comando.