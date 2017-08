Prensa nacional: el PSOE debatirá qué modelo territorial quiere para España

El Mundo: El Parlament lanza el desafío al Estado y el PP renuncia al 155

El soberanismo está a las puertas de cruzar el particular Rubicón del 'procés'. Un punto de no retorno que arranca este miércoles con el inicio de la actividad en el Parlament, donde de forma inminente se producirá el primer acto de desobediencia a las leyes del Estado. El Govern de Junts pel Sí (JxSí), con apoyo de la CUP, escenificarán ese punto de inflexión con la tramitación de la 'Ley del referéndum'. Con la votación del 1-O a escasos 47 días, esta nueva fase arranca también con una advertencia del ejecutivo de Carles Puigdemont: a partir de este momento, el Govern no acatará las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) si intenta frenar la votación.

El País: La tensión interna fuerza al PSOE a debatir su modelo territorial para España

La dirección del PSOE está dispuesta a abrir un debate interno para detallar en qué modelo territorial se concreta la apuesta de Pedro Sánchez por reconocer la plurinacionalidad de España. “Hemos hecho una formulación y hay que desarrollarla”, resume una fuente cercana al secretario general. La dirección del PSOE no ha precisado cuántas Comunidades reconocería como naciones en su España plurinacional, ni las consecuencias fiscales o competenciales del modelo. Eso ha provocado tensiones internas por las distintas interpretaciones de sus líderes territoriales.



La Vanguardia: Las incógnitas en torno al referéndum marcan el inicio del curso político

El curso político reemprende hoy su actividad en Barcelona y Madrid tras un corto parón estival y con múltiples incógnitas en torno al referéndum unilateral del 1-O todavía en el aire, como la compra de urnas, la existencia de un censo, la presencia de observadores internacionales o las medidas legales que puede tomar el Gobierno central para impedirlo.



De lo que pocos ya dudan a estas alturas del proceso independentista, que brotó tras la multitudinaria manifestación de la Diada del 2012, es que en las semanas que restan para el 1 de octubre se producirá un choque institucional sin precedentes y de consecuencias imprevisibles. El diálogo y el acuerdo están (por ahora) descartados: el presidente Mariano Rajoy, con el respaldo de las instituciones europeas, se ha comprometido públicamente a impedir la consulta unilateral; el president Carles Puigdemont ha asegurado que Catalunya celebrará por primera vez en su historia un referéndum de autodeterminación.



El Confidencial: La empresa responsable de los datos del 1-O sigue casi inactiva a 47 días del referéndum

La empresa informática pública de la Generalitat, el Centre de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), sigue sin rumbo a dos meses del referéndum sobre la independencia de Cataluña que ha anunciado el 'president', Carles Puigdemont. El nuevo 'conseller' de la Presidencia, Jordi Turull, ni siquiera ha tomado posesión como presidente de la sociedad.