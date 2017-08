Prensa nacional: la Guardia Civil toma el control de El Prat para minimizar la huelga

El Mundo: La Guardia Civil toma el control de la seguridad de El Prat para minimizar la huelga de los vigilantes

La normalidad reina en el aeropuerto de El Prat pese a la huelga indefinida de los vigilantes de Eulen. Efectivos de la Guardia Civil están realizando el control de acceso de los pasajeros para evitar las largas colas. El Gobierno tomó esta decisión para minimizar los problemas de seguridad y orden público que podrían producirse en El Prat debido a la huelga.

Durante la madrugada, el aeropuerto de El Prat ha registrado colas de alrededor de 60 minutos en los controles de seguridad. Tras esas puntas que se han vivido de madrugada, como en los días en que se habían convocado paros parciales en el aeropuerto, la espera de los pasajeros se ha reducido considerablemente y hacia las 7 de la mañana la situación era de completa normalidad. El Gobierno ha decretado unos servicios mínimos del 90%.



El País: ¿Cuántos turistas caben en España?

¿Son los más de 80 millones de visitantes extranjeros previstos para este año ya demasiados? La respuesta, compleja y con muchos matices, se resume en una especie de término medio: sí en algunos lugares y en algunas épocas del año; no con carácter general.



Incluso el propio sector admite la necesidad de abordar el desembarco masivo de visitantes con chanclas y bermudas en determinadas ciudades o islas. “En estos lugares, es necesario o bien limitar las capacidades de acogida o bien subir los precios de forma importante. Por eso creemos que la ley balear va en la buena dirección”, asegura José Luis Zoreda, vicepresidente y portavoz de Exceltur, el organismo que ejerce como lobby del turismo español. El objetivo primordial es, según Zoreda, doble: mantener como locomotora del crecimiento un sector que genera más de 2,5 millones de empleos directos y que, con el 11% del PIB, es ya la primera industria del país. Y, al mismo tiempo, evitar que sus efectos negativos acaben por extender una antipatía entre amplias capas de la población.



La Vanguardia: Aumentan las ayudas y servicios de bajo coste para atender a los dependientes

Fina Porcel, de 84 años, granadina de nacimiento “y vocación”, añade, lleva años sin poder moverse de la cama o el sofá sin ayuda. Sus piernas no responden y sus pulmones tampoco (“Nunca he fumado”, aclara). Su elevado peso no ayuda en absoluto, pero es lo de siempre, “la pescadilla que se muerde la cola”, reconoce: no anda porque las piernas le duelen, come, no desgasta, engorda…y no se puede mover. Su hija, Inma, de 52 años, pidió hace cuatro años el grado de dependencia, reconocido meses después. Pero las ayudas no llegaban. “Había una gran lista de espera y no quedaba más remedio que esperar”, relata Inma, que trabaja en la hostelería. Hasta que en abril del 2016 le concedieron un servicio de teleasistencia y una ayuda a domicilio de una hora diaria de lunes a viernes. Aparte, le ofrecían acudir a talleres ocupacionales. “¡A ella, que no anda! ¿Cómo la llevo? ¿Cuándo, si estoy trabajando?”, pregunta Inma.



El Confidencial: Ignacio González, al constructor Molpeceres: "¿Nos meten en el concurso o lo ganamos?"

Las conversaciones intervenidas en el marco de la operación Lezo evidencian que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González compartía negocios con el empresario Joaquín Molpeceres. Los investigadores sospechan que ambos tenían intereses empresariales en común en base a una de las charlas intervenidas en el marco de la operación, en la que hablan de acceder a un concurso. "Pero... ¿nos van a meter en el concurso o vamos a ganar una parte del concurso?", pregunta González en un punto de la conversación, informan a El Confidencial fuentes del caso.