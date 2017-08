Prensa nacional: las mafias de las pateras y las colas en El Prat

El Mundo: Un 9% de los electores de Podemos no volverá a votarles

La coalición electoral Unidos Podemos no ha dado el resultado que sus dos promotores, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, esperaban. En las elecciones del 26-J perdieron un millón de votos y ahora, según el CIS, un 8,8% de los que apostaron entonces por ellos dice que ya no les votará [Vea en PDF los resultados del barómetro de julio].La alianza ante las urnas de Unidos Podemos empieza a mostrar grietas en las encuestas. Las aspiraciones electorales que sus dos impulsores quisieron lograr con aquel abrazo fotografiado en la Puerta del Sol el 9 de mayo de 2016 y celebrado después, botellín en mano, en un acto conjunto en Lavapiés, no se han cumplido.



El País: Las mafias doblan el precio de los ‘viajes’ en patera

El dinero. Ese es el lenguaje que entienden las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes en patera, que han decidido incrementar los precios ante el aumento de la demanda registrado durante los últimos meses. Según Frontex, estas organizaciones han pasado de cobrar una media de 500 euros en 2016 al doble este 2017. Casi 7.500 personas han llegado a España por vía marítima en el primer semestre de este año, frente a los 3.600 del pasado ejercicio, según los datos de Interior.

La Vanguardia: Las negociaciones entre Eulen y el comité siguen mientras hay colas sin huelga en El Prat

Mientras las administraciones y partidos políticos cruzan acusaciones por el conflicto en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, este martes a primera hora ha vuelto a habar colas en la Terminal 1. Para este martes el comité de huelga no ha convocado parones, pero la anticipación de aquellos viajeros que tienen miedo de perder sus vuelos han vuelto a provocar colas en los mostradores de facturación y en el acceso al control de seguridad.

Desde Aena se ha pedido de forma reiterada en los últimos días a los viajeros que no se personen en la Terminal con mucha antelación ya que ello ayuda a crear las colas de forma innecesaria.



El Confidencial: 10% de recargo: así traficaba la Federación con la final de España en el Mundial

El tráfico de entradas de grandes partidos de la selección española para enriquecimiento ilícito de directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha convertido en uno de los focos de la investigación sobre las actividades de la trama destapada a través de la operación Soule. Un denunciante ha aportado en la Audiencia Nacional pruebas que apuntan a la reventa irregular de 'tickets'. Según explica en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, directivos de la RFEF vendían los pases con recargo, minutos antes de los encuentros, y exigían el pago en efectivo. Esta forma de actuar se desarrolló durante años a gran escala y salpica, además de al organismo deportivo español, a personas de la FIFA, asegura el denunciante.