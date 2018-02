La "portavoza" Irene Montero: "la RAE no es el mejor ejemplo de igualdad"

Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso (desde hoy, portavoza), protagonizó una nueva anécdota relacionada con el lenguaje inclusivo no sexista durante una rueda de prensa en la Cámara baja sobre la modificación del sistema electoral. Durante su intervención, Montero eligió de manera intencionada un término pretendidamente feminista, concretamente utilizó la palabra “portavoza”, desdoblando el lenguaje en relación al término “portavoz”, una palabra que ya es femenina y masculina.

Esta ocurrencia puede compararse con otras expresiones utilizadas anteriormente por otros políticos y políticas de las que también se hicieron eco prensa y redes sociales:

Miembros y miembras: la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído la utilizó en 2008, aunque más tarde se disculpó y aseguró que había sido un lapsus.

Jóvenes y jóvenas: María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo de Educación de Santa Cruz, se dirigió así a los oyentes durante una entrevista radiofónica. “Así se dice o con una arroba como solemos decir nosotros para ponerle perspectiva de género", enfatizó.

Altas Cargas: Así se hacían llamar, en lugar de altos cargos, un grupo de mujeres del gobierno de Felipe González en los años ochenta.

“La RAE no es el mejor ejemplo”





El titular de Educación ha criticado su uso del término “portavoza” en sus declaraciones. Irene Montero se ha defendido diciendo que “a veces desdoblando el lenguaje, aunque no suene muy correcto, se puede avanzar en la igualdad" y ha añadido que “lo que no se nombra suele no existir".

Además, la dirigente de Podemos ha señalado que la Academia también "tiene mucho que hacer para defender la igualdad". A querido destacar que la RAE "no es el mejor ejemplo a tomar en igualdad", y recuerda que aún acepta acepciones como “fácil” para referirse a las mujeres que acceden a tener relaciones sexuales con relativa facilidad.