La portavoz de Exteriores rusa también denuncia acoso sexual del diputado Slutski

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, se ha sumado a las denuncias hechas por varias periodistas contra el influyente diputado Leonid Slutski, al que acusan de acoso sexual.

"Leonid comenzó a decir cosas en un restaurante que me parecieron muy desagradables", aseguró Zajárova en unas declaraciones a la cadena rusa de televisión NTV.

"Me sorprendió mucho que las personas que estaban presentes... no dijeran nada en ese momento y no me apoyaran", añadió acerca de ese incidente ocurrido -dijo- hace cinco años, "cuando yo no era una persona muy conocida".

Zajárova también rechazó las críticas de aquellas personas que dicen "mira, ahora sale con eso, es de ese tipo de chicas, no se viste adecuadamente, se lo ha inventado todo".

El caso de Slutski, presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Duma (cámara baja del Parlamento) ha causado gran polémica en Rusia después de que las últimas semanas hayan salido a la luz las denuncias de varias periodistas parlamentarias que le acusan de haberlas acosado sexualmente mientras hacían su trabajo.

La primera que le acusó sin esconder su identidad fue la periodista georgiana Ekaterina Kotrikadze, directora adjunta del canal RTVI.

Reveló que "hace siete años, me llevó a su despacho, cerró la puerta e intentó ponerme contra la pared para besarme y tocarme. Me solté y salí corriendo".

Kotrikadze llamó a las otras periodistas a armarse de valor y revelar sus nombres, tras lo cual salieron a la luz Daria Zhuk, del canal Dozhd, y Farida Rustamova, del servicio en ruso de la BBC.

Las mujeres relataron tocamientos e insinuaciones sexuales, una de ellas afirmó que el diputado le propuso darle declaraciones en su casa por la noche, y una tercera aseguró que Slutski intentó besarla en la boca.

Desde entonces ya son cinco las reporteras que le acusan de comportamientos inapropiados.

El pasado 8 de marzo, el diputado, que niega las acusaciones, pidió perdón a las mujeres a las que pudo "haber molestado" y aseguró que "no tenía mala intención", en un mensaje de felicitación por el Día de la Mujer.

Las denuncias contra Slutski han recibido distintas reacciones tanto en los medios y redes sociales como a nivel oficial, donde muchos legisladores han salido en su defensa.

La presidenta del comité parlamentario para Asuntos de la Familia y de la Mujer, Tamara Pletneva, opinó que Slutski "quizás estaba bromeando un poco".

"Conozco a Slutski hace muchos años... es un hombre educado, muy culto, un gran intelectual", dijo Pletneva, que en cambio se quejó de que las periodistas muchas veces no se visten adecuadamente.

También el presidente de la Duma Viaheslav Volodin aconsejó a las mujeres periodistas que si "tienen miedo" de trabajar allí "cambien de trabajo".

El líder del partido de Slutski y candidato a la presidencia rusa, el histriónico Vladímir Zhirinovski, dijo que se ocupará del asunto "cuando pasen las elecciones" del 18 de marzo.

La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos de la Familia, Oxana Pushkina, sí defendió a las periodistas, al señalar la necesidad de redactar una ley para proteger a las víctimas del acoso sexual.

El líder opositor Alexéi Navalni, vetado para presentarse a las elecciones, calificó a Slutski de "legislador repugnante" y además de fustigarle por el supuesto acoso sexual le acusó de corrupción.