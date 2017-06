La polémica del CETA, reflejo de la división en el socialismo europeo

La votación en el Congreso del CETA, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, ha reabierto una herida en los socialistas españoles con su cambio de posición respecto al tratado. Pero el debate también es intenso en Bruselas.

La familia de los socialistas europeos ya tuvo grandes diferencias al posicionarse respecto al acuerdo y no solo entre los diferentes países, también entre los propios diputados de los estados miembros.

La votación sobre el CETA se produjo el pasado mes de febrero y de los 174 diputados socialistas, 63 votaron en contra del acuerdo, 99 lo apoyaron y 13 se abstuvieron. Según la web VoteWatchs, la tasa de cohesión del grupo parlamentario fue de poco más del 30%. El acuerdo se aprobó con 254 votos a favor y ahora serán los estados miembros quienes tengan que ratificarlo.

Los socialistas alemanes encabezan la pelea por que la familia socialista se muestre favorable al nuevo pacto con Canadá, pero otros países han dicho no desde el principio. El partido socialista francés ha enarbolado la bandera del no desde que en 2009 comenzaran las negociaciones. Otros como los socialistas belgas paralizaron el acuerdo y se pospusieron las votaciones. Las delegaciones austríacas, portuguesa e irlandesa también lo rechazaron.





Diferentes opiniones dentro del partido

El viraje del ‘nuevo PSOE’ de Pedro Sánchez se conoció cuando Cristina Narbona confirmaba a través de Twitter que el partido rechazaría ese acuerdo. La presidenta del partido ha afirmado hoy que el CETA pone en peligro 200.000 puestos de trabajo.

Margarita Robles, por su parte, ha explicado en una entrevista en La Sexta que este cambio “ha sido un poco precipitado”. La nueva portavoz en la Cámara Baja ha confirmado que desde Ferraz optarán por la abstención el próximo mes, alegrándose de que el debate sobre el CETA se haya puesto sobre la mesa.

Quién también ha msotrado su opinión ha sido Susana Díaz: “no me queda más remedio que acatar lo que diga mi partido. Si me piden mi opinión, la daré en los órganos correspondientes”, ha dicho la dirigente andaluza.

En rueda de prensa en Sevilla junto al comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, el socialista francés Pierre Moscovici, la presidenta de la Junta de Andalucía ha apuntado que, por lo que conoce, hay mayoría suficiente para que el Congreso de los Diputados ratifique ese tratado y ha querido dejar claro que su prioridad es la defensa de los intereses de las empresas andaluzas.

En una línea más crítica se ha mostrado el exministro Miguel Sebastián que ha considerado hoy en una entrevista que el cambio “deja mal a España y al PSOE”. "No se sabe por qué deciden cambiar", ha dicho sobre el viraje de la nueva dirección del partido liderado por Pedro Sánchez, al que ha reprochado que apoyara el tratado en "primera instancia" y ahora recule.

En cambio, el nuevo portavoz, Oscar Puente, ha afirmado que el PSOE continuará cambiando su posición en aquellos asuntos que “no sean acordes” con el nuevo proyecto. El alcalde de Valladolid ha dicho que “O el PSOE se adapta a los tiempos que corren, o corremos el riesgo de pasar a la historia".





Podemos pedirá apoyo para ir al TC

Para Pablo Iglesias, el líder de Podemos, la abstención de los socialistas es “insuficiente” para frenar el acuerdo, aunque al mismo tiempo considera “positivo” que se abra un debate en el seno del Partido Socialista. "El hecho de que sea insuficiente no quiere decir que seamos insensibles al debate en el PSOE" ha asegurado Iglesias a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la que ha presentado una proposición de ley para paliar la pobreza infantil.

En esta línea, Iglesias ha asegurado que en la reunión que mantendrá el martes con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le pedirá que den ese paso entero y que se sumen a Podemos en todas las iniciativas que van a platear contra el CETA, como el recurso ante el Tribunal Constitucional que prevén registrar.

Con buenos ojos ha visto también UGT estos cambios. El sindicato valora “muy positivamente” esta nueva perspectiva de los socialistas ya que para su líder, Josep María Álvarez, no debe aprobarse “con nocturnidad” y “cierta clandestinidad”. Para el número uno del sindicato, el tratado no recoge los intereses de los españoles.

Quién si se ha mostrado crítico, desde fuera del partido, es Ciudadanos. En palabras de su secretario general, José Manuel Villegas, el PSOE se sitúa en la posición de "los Mèlenchon, Le Pen y Pablo Iglesias de turno".

El dirigente de la formación morada ha querido dejar claro que Ciudadanos "está con Macron y con el primer ministro de Canadá". "Si el PSOE decide salir del consenso europeísta y dar apoyo o coincidir en las votaciones con los Mélenchon, Le Pen o Pablo Iglesias de turno, él sabrá", ha concluido.