Ocho pizzerías gastronómicas para comer pizza de verdad en Madrid

La pizza está de moda. La pizza gastronómica se ha colado de nuevo como referencia interesantes de buena cocina. Pizzas italianas o con sabores del mundo. Elaboraciones sugerentes que hacen de este tradicional plato de la cocina italiana una propuesta perfecta para saborear recetas novedosas. Además las largas fermentaciones de las masas artesanas hacen que las pizzas sean saludables y muy digestivas. Hoy vamos a repasar algunas de las propuestas más interesantes de Madrid, donde las pizzerías se han puesto de moda.





LOPEZ Y LOPEZ. Una pizzería situada en el Barrio de Lavapiés se puede considerar de las primeras en esta revolución gastronómica de la pizza en Madrid. Pizzas artesanas, de larga fermentación, elaboradas en horno de piedra. Ofrecen una propuesta amplísima y su apuesta es la deliciosa pizza romana. C/ Cabestreros nº4. T.910299926





FRATELLI FIGURATO. En este pequeño local de Chamberí disfrutamos de toda la intensidad de una pizzería napolitana. Abierta y acogedora. Tiene todo el atractivo de la simpleza. La fuerza de la pasión. Las sensaciones de las raíces. Suaves y equilibradas. Diferentes y convincentes. Napolitanas por los cuatro costados. Calle de Alonso Cano nº37. T.914857993





HOT NOW. Considerado como un verdadero Bar de Pizzas. Ofrece un horno a la vista y una preciosa mesa comunal. Aquí las pizzas son el punto central acompañadas de unos entrantes y unos postres donde la creatividad son protagonistas. Cada pizza es un mundo de sabores. Pizzas que rompen moldes. C/ Barbieri nº14. No se reserva





PIZZERIA RURALE. Es un proyecto con todas las esencias llegadas de Italia. Y al mismo tiempo nos introduce en un mundo de sabores y contrastes nuevos. Producto italiano de primer nivel. Magnífico horno napolitano de piedra que ejerce de responsable máximo de que cada pizza que se sirve sea una perfecta propuesta de sabor y de creatividad. C/ Conde de Peñalver nº90. T.914029181













MENOMALE. Un espacio de cocina italiana donde las pizzas son las estrellas. Calidad y sabores de origen y raíces, donde cada pizza lleva el sello original de su tierra. En este espacio hay que probar también los deliciosos antipasti servidos en unas grandes tablas que los hacen muy especiales. Un local que nos transporta a la Italia más auténtica. San Bernardo nº85. T.910180514





NUDA. Una pizzería recién llegada al Barrio de Argüelles ofrece una sabrosa pizza romana con sugerencias como la de rabo de toro que está realmente deliciosa. Una pizzería alegre y luminosa donde como su nombre indica se sirven pizzas desnudas, es decir pizzas sin trampa ni cartón. Un espacio donde las pizzas tienen vida propia. C/Fernando El Católico nº77. 910239072





GROSSO NAPOLETANO. Un lugar para degustar la autentica pizza napolitana. Elaboraciones en horno de leña, con sabores intensos y propuestas llenas de sabor. La doble fermentación de la masa hacen que las pizzas de Nápoles tengan una personalidad muy especial. Todo en un ambiente muy neoyorkino con ese acento cosmopolita que confiere a este plato. Varios locales en Madrid.





NAP. Iniciales que responde al nombre de Neapolitan Authentic Pizza. Una apuesta rotunda por la pizza napolitana en el tradicional horno de leña. Una pizzería colorista y sabrosa que sabe muy bien lo que hace. Sabores y elaboraciones que sorprenden por su sabor y por su autenticidad. Un espacio obligado en Madrid. Varias direcciones en Madrid.