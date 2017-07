¿Quiénes serían los personajes de Juego de Tronos dentro del panorama político español?

El 17 de julio, en la madrugada del domingo al lunes, se estrena la 7ª temporada de Juego de Tronos. A España “llega el invierno” en plena ola de calor, pero la fecha es una cita ineludible para miles de seriéfilos que llevan esperando el retorno de la serie de HBO desde hace meses. En este tiempo de angustiosa espera, nuestro país ha vivido su propio Juego de Tronos y los parecidos entre personajes y políticos son más que razonables.









Petyr Rivera

Petyr Baelish es uno de los mejores estrategas de Juego de Tronos, no se debe a nadie más que a los intereses de sí mismo. Traicionó, allá en la primera temporada a Ned Stark, cuya honorable cabeza fue cortada, y desde entonces se muestra favorable al Rey, o no, de forma interrumpida. El refranero español diría de Meñique que se arrima al árbol que más sombra le dé.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, encuentra en este personaje más similitudes de las que él mismo querría admitir. Llegar a acuerdos con el PSOE para facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, y después votar a favor en la investidura de Rajoy para darle el gobierno al PP, parecen movimientos que el de Juego de Tronos bien podría realizar.

Petyr proviene de una familia humilde y, sin embargo, tiene el respeto de los Lannister que se sientan en el Trono de Hierro, del mismo modo que Rivera, representante de la cuarta fuerza política en España, tiene la simpatía de Rajoy. Para ambos el fin justifica los medios y la ambición que les acerca al poder es su combustible para seguir.









Stannis Sánchez

Stannis Baratheon se creía legitimado para ocupar el Trono de Hierro tras la muerte de su hermano el Rey Robert, cuyos hijos no eran suyos sino de la relación incestuosa entre su esposa, la Reina Cersei, y el hermano de esta, Jaime Lannister. La legitimad, por tanto, la tenía, así como el apoyo de la mano Ned Stark, pero no el poder. Y no existe una legítima legitimidad sin poder.

Pedro Sánchez por su parte contaba con un número de votos más que aceptable tras las elecciones del 20D, que le dotaban de legitimidad para formar Gobierno; sin embargo, como su alter ego en la ficción creyó que su lucha saldría victoriosa y acabó por destruirle.

Ambos, líderes naturales, y con una alta concepción de la justicia, contaban con grandes consejeros a su espalda como Ser Davos y todos aquellos que se mantuvieron fieles a Sánchez tras la caída del mismo en el Comité Federal. Sin embargo, Stannis es un simple peón en el juego de Melisandre, la sacerdotisa roja, como Pedro Sánchez lo ha sido de Susana Díaz. Finalmente, mejor parado que esta.









Daenerys Iglesias y Tyrion Garzón

La lucha de Daenerys Targaryen por el Trono de Hierro es también contra los privilegios de los poderosos. De ahí, sus esfuerzos por liberar a los esclavos y acabar con los amos. En muy poco tiempo ha pasado de niña indefensa a temible madre de dragones.

Tyrion Lannister por su parte representa la razón, es inteligente y lógico, con un gran sentido de la justicia. Así, junto con la Khaleesi pretende acabar con el orden establecido. Sin duda, es uno de los personajes favoritos entre los seguidores de la serie.

Pablo Iglesias y Alberto Garzón encuentran en estos personajes sus homólogos en la ficción, ya que representan las fuerzas emergentes y su alianza (como la de Podemos e IU) les acerca al poder. O eso creen ellos.

Khaleesi cuenta con un gran consejero, Jorah Mormont, cuya relación sufre importantes altibajos durante la serie, y que, en la realidad, haría las veces de Errejón. Sus dragones, muchas veces difíciles de controlar, bien podrían ser Echenique, Monedero y Ramón Espinar.

Las conquistas de la Madre de Dragones, como las de Podemos desde las elecciones europeas, han sido rápidas; sin embargo, a ambos les cuesta mantener los territorios tomados.









Esperanza Aguirre 'La consejera de los rumores'

Lord Varys ocupa un puesto en el Consejo Real como consejero de los Rumores. Para él, la información es poder y no ocurre nada a lo largo y ancho de los Siete Reinos sin que se enteré gracias a sus “pajarillos”. El eunuco sabe todo lo que se teje a su alrededor (de ahí que también sea conocido como la Araña).

Varys siempre defiende que trabaja en beneficio del reino; sin embargo, tiene preparado un plan maestro, que por el momento desconocemos, pero que previsiblemente hará tambalear los cimientos del orden establecido.

Por su parte, la ex portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, está involucrada en una red de espionaje a políticos de cuando ella era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y aunque ha asegurado que durante su mandato ni ordenó ni consintió el supuesto espionaje, son muchos los que dudan de que no fuera ella quien moviera los hilos. Y es que en el ayuntamiento, como en Desembarco del Rey, no pasaba nada sin que llegara a los oídos de estos dos.









El Rey Mariano

El Rey Tommen se sienta en el Trono de Hierro tras la muerte de su hermano Joffrey. Se convierte en el hombre más poderoso de los Siete Reino, pero solo en la teoría. Su familia es una de las más peligrosas y Tommen es demasiado inocente para plantarles cara y tomar sus propias decisiones.

La pasividad del crío, así como inseguridad que transmite en todos sus movimientos y una más que acentuada falta de personalidad, le convierten en una marioneta dentro del juego. Se sienta en el codiciado Trono de Hierro, sí, pero la mayoría de personajes tienen más protagonismo que él.

Mariano Rajoy guarda con Tommen grandes similitudes, ya que como el joven Lannister ostenta el puesto que todos quieren, pero sus actividades se encuentran muy limitadas, en este caso por la oposición. Dentro de su casa, el PP, son muchos los nombres que copan las portadas de los periódicos dejando a Rajoy en un segundo plano en el que, por cierto, tanto él como su homólogo en la ficción se sienten muy cómodos.

El anterior Rey, su hermano mayor Joffrey, contaba con un carácter temible y fuerte (que bien podría extrapolarse a la realidad en la persona de Aznar), Tommen es de personalidad débil, quizá demasiado dulce e influenciable, un niño de gran corazón pero que inspira poco respeto, como el presidente.

El trágico final de Tommen ya lo conocemos, el destino de Rajoy, sin embargo, aún es incierto.