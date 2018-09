“Mi hija pequeña siempre tiene un cuchillo con ella. Dice que se hará daño"

“Mi hija pequeña, de 14 años, siempre tiene un cuchillo con ella. Dice que se hará daño. No para de llorar. Después de los primeros 10 días en Moria, se tomó un bote de pastillas”. Así es como explica Fátima (un nombre ficticio para proteger su identidad) lo que le está ocurriendo a su hija en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. Fátima es una de las miles de personas que ha llegado a Grecia en los últimos años huyendo de la guerra.

El testimonio, recogido por Médicos Sin Fronteras, es uno de los miles que le sirven a la ONG para explicar la dramática situación que se está viviendo en la isla de Lesbos. “Ella tiene miedo de la situación en el campamento. Cuando la dejo sola, siempre la veo con la cabeza hacia abajo y llorando, siempre” explica Fátima.

MSF ha están observando casos continuados de adolescentes que han intentado suicidarse o autolesionarse por la situación crítica que están viviendo. Grecia decidió hace meses contener a todos los solicitantes de asilo en las islas del país, el primer punto de llegada, esto ha hecho que los campos se hayan masificado y las condiciones de vida cada día empeores. Según las cifras oficiales, más de 9.000 personas viven en el campo de Moria, atrapadas de forma indefinida. De ellos, más de un tercio son niños. Lo más preocupante de la situación es que la capacidad el campo es de 3.100 personas.

Estas cifras están empujando a que los menores vivan una situación crítica. "Estos niños proceden de países en guerra, donde han experimentado violencia extrema y traumas. En lugar de recibir cuidado y protección en Europa, están sujetos a un temor constante, a estrés y a nuevos episodios de violencia, incluida violencia sexual", explica Declan Barry, coordinador médico de MSF en Grecia. "Además, el ambiente es inseguro e insalubre, y como resultado estamos viendo muchos casos de diarrea recurrente e infecciones de la piel en niños de todas las edades. Con este grado de hacinamiento y de condiciones, el riesgo de brotes es muy alto".

Solo en las primeras dos semanas de septiembre han llegado a Lesbos más de 1.500 personas, el campo sigue sin poder asumir el volumen de gente que continúa llegando a Europa a través del Egeo. Según la ONG están “durmiendo al raso” y los recursos se siguen agotando. Debido a la falta de alojamientos en el continente, los menores se ven obligados a vivir en un entorno donde su condición médica y su salud mental se deterioran.

“Como madre, estoy cansado de tratar de proteger a mis hijas porque realmente no puedo protegerlas. Esperaba que todo fuera agradable, pero no encontramos nada. No hay seguridad, ni protección, ni educación” sentencia Fátima.





Las llegadas de menores refugiados y migrantes a las islas griegas han aumentado un 32% este año, según ha alertado este viernes el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), que ha denunciado las terribles condiciones en las que se ven obligados a vivir estos niños, muchos de los cuales están traumatizados por la experiencia vivida.

Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 22.200 migrantes han llegado por mar este año a Grecia. Entre ellos, según UNICEF, figuran más de 7.000 niños, es decir, más de 850 al mes, que han hecho la peligrosa travesía por mar para terminar mayoritariamente en instalaciones masificadas e inseguras.

"A medida que el número de niños refugiados y migrantes que llegan a las islas griegas aumenta, las condiciones de los centros que los albergan se hacen más terribles y peligrosas", ha explicado el coordinador de país de UNICEF para la Respuesta a los Refugiados y Migrantes en Grecia, Lucio Melandri.