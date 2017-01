Los padres aparecen desnudos con Nadia en las fotos de contenido sexual

El Caso Nadia no deja de ser portada desde que se descubrió que sus padres habían cometido un presunto delito de estafa en los donativos recaudados para el tratamiento médico de su hija, de once años, que padece una enfermedad rara (tricotiodistrofia), y que no se destinaron a tal fin, ni a tratamientos u operaciones, que no se llevaron a cabo. Pero, el asunto ha dado un giro de 360 grados este martes, cuando ha saltado la noticia de que los Mossos d'Esquadra han localizado fotografías de contenido sexual de la niña a en el material informático que han analizado de sus padres, que han perdido la custodia de su hija.

El magistrado Ignacio Risueño quiere que primero la madre y después el padre les cuenten qué significan las imágenes de inequívoco “carácter sexual” de Nadia desnuda; otras eróticas y de los padres junto a la menor que los Mossos han localizado en una memoria USB encontrada en un registro. Ni el juez ni los investigadores encuentran más sentido a las fotos que el pornográfico o el exhibicionismo ante la menor, pero antes de tomar una decisión les escucharán, según ha informado el diario La Vanguardia.

Según este periódico, un responsable policial se entrevistó con el juez y le entregó el informe, con una copia de las imágenes. Hay varias. Unos primeros planos de las partes íntimas de la niña cuando tenía pocos años. Esa misma foto se repite ya con Nadia un poco más mayor. En otras imágenes se ve a la pareja desnuda, en actitud inequívocamente erótica, junto a su hija.





Elaboración y tenencia de pornografía infantil



El titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida) ha acordado citar a los progenitores el próximo viernes 13 de enero, al considerar que podrían haber cometido los delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, así como de exhibicionismo y provocación sexual.

El magistrado ha autorizado además a los Mossos d'Esquadra a que registren el contenido de trece lápices de memoria, siete tarjetas de memoria y tres discos duros y otros terminales informáticos de los padres de Nadia que aún estaban sin analizar.

Según ha informado el TSJC en un comunicado, el material gráfico que la Unidad Territorial de Investigación del Pirineo Occidental de los Mossos ha remitido al juzgado podría ser constitutivo de varias infracciones penales, concretamente de los delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, así como de exhibicionismo y provocación sexual.





Mediatizarla de forma "insostenible"

En el auto en el que acordó retirar la custodia de Nadia a sus padres, el juez remarcó que los progenitores de la menor, que se investiga si realmente sufría una enfermedad rara, gastaron en fines particulares ajenos al tratamiento de la menor al menos 600.000 de los 918.000 euros que recaudaron en donativos para la niña desde el año 2008.

El magistrado acusa también a los padres de Nadia de perjudicar a la niña, que ahora tiene once años, con métodos que rayan en la mendicidad, por no proporcionarle el tratamiento médico adecuado, si realmente está enferma, o por mediatizarla de forma "insostenible", para lograr con la compasión que la beneficencia costeara su "alto nivel" de vida.

Los padres de Nadia, que habían popularizado a su hija con frecuentes apariciones en los medios para pedir fondos para su tratamiento, fueron detenidos el pasado 7 de diciembre por los Mossos cuando, según el juez, estaban planteando huir de España.