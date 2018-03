El PP se niega a ampliar el presupuesto y PSOE rompe el Pacto Educativo

No habrá acuerdo por la reforma de la educación. El Pacto Educativo se ha roto este martes en el Congreso después de que el grupo parlamentario socialista haya abandonado las reuniones de la Subcomisión al considerar insuficiente la propuesta financiera del PP de 5.000 millones de euros hasta 2025, partida que sólo ha sido apoyada por Ciudadanos.

"Después de un año y medio trabajando en la Subcomisión por el Pacto Educativo con absoluta lealtad", este martes "ha sido imposible llegar a ningún acuerdo con el PP, que ha negado una financiación suficiente y necesaria para bordar los retos de la educación", ha dicho la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.

La propuesta del PSOE es un 5 % del PIB para educación, porcentaje similar al de otros países europeos, pero el Gobierno solo ofrece un 3,68 % y es "especialmente grave", según Robles.

"Aunque nuestra voluntad era seguir participando, y hacemos esa oferta de seguir participando, en la Subcomisión no lo haremos si no hay una financiación adecuada", ha añadido.

La portavoz de Educación socialista en la Cámara Baja, Luz Martínez Seijo, ha especificado que ni a la reunión de esta tarde ni a la de mañana acudirá el PSOE mientras no reciba desde el PP "una modificación" en sus propuestas financieras.

Martínez Seijo se ha referido, además de al 5 % del PIB para educación, a que se cuente con la comunidad educativa en el pacto y no solo a través del Consejo Escolar del Estado.

"Nos levantamos hasta que no haya compromiso por parte del Gobierno", ha aseverado.

La portavoz educativa ha relatado también que en la reunión de esta mañana no ha salido adelante ninguna de las propuestas de los grupos ya que "no han tenido suficiente acuerdo para salir adelante".

"No hay pacto en materia de financiación en educación y es una cuestión de tremenda gravedad", ha insistido Martínez Seijo.

La Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación lleva trabajando en el Congreso desde hace quince meses; en febrero de 2017 comenzaron las comparecencias de más de 80 expertos y desde el pasado enero, los grupos debaten a puerta cerrada un guión de quince puntos educativos.

El tema de la financiación, que ha provocado la salida de las negociaciones del PSOE, es el segundo punto, mientras que el primero versó sobre el diagnóstico de la educación, sus fines y objetivos.