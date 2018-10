¿Cómo organizar una cena en casa con éxito?

CONTENIDO PATROCINADO

Organizar con éxito una cena en casa es todo un reto y, aunque se nos dé bien cocinar, hay que tener en cuenta una gran cantidad de pequeños detalles para dejar a todo el mundo sorprendido y contento. Pueden ser diversos los motivos por los que se organizan este tipo de cena, ya se una reunión familiar, de amigo o incluso una cena romántica, el resultado final dependerá de nuestra organización y compromiso desde el principio hasta el final.

No obstante, hacer una buena planificación de todos los elementos necesarios para llevar a cabo una cena 10 no es tan complicado si seguimos una serie de recomendaciones y consejos muy prácticos.

Planificar el menú con antelación

El menú de nuestra cena es, sin duda alguna, una de las partes más importantes, por no decir el centro de toda la atención. Por esta razón, es necesario que lo planifiquemos con tiempo de antelación para poder encontrar aquellas recetas que mejor combinen entre sí y con las cuales no sintamos más cómodos para ponerlas en práctica. Hoy en día, no es difícil encontrar la inspiración para crear nuestro menú, pues podemos encontrar páginas como la de https://delicista.es/recetas/, donde vienen cientos y cientos de recetas variadas, innovadoras y deliciosas.

La planificación del menú también nos ayudará a realizar una lista de la compra eficiente, ya que podemos reunir todos los ingredientes que necesitamos sin pasarnos ni quedarnos cortos, además de tenerlos todos con tiempo y no enfrentarnos a situaciones en las que tengamos que ir con prisas al supermercado a por algo que hayamos olvidado.

¿Ser creativos o ir a lo seguro?

A la hora de elegir el menú, nos tendremos que preguntar el tipo de comida que queremos servir en nuestra cena. Podemos ser creativos o elaborar platos tradicionales pero con un toque vanguardista. Al fin y al cabo, los clásicos de nuestra gastronomía como son los que más triunfan. Además, de ellos podemos encontrar numerosas recetas como, por ejemplo, en conejoalajillo.org/, podemos encontrar diferentes recetas del conejo al ajillo y aprender a preparar este delicioso plato.

Ser demasiado creativos puede resultar ser un peligro para la cena porque, si la receta no nos sale finalmente cómo esperábamos, nos quedamos sin cena. Por esta razón, es aconsejable cocinar algún plato que dominemos y que hayamos practicado en repetidas ocasiones. Otra de las cosas extremadamente recomendable es elegir aquellos platos que no tengan que ser cocinados en el momento, como los fritos o alguna salsa en especial, sino que es mejor escoger comidas que vayan al horno o en cazuela, ya que, para cuando vengan los invitados, solo habrá que calentarlos y servirlos.

Prestar atención a la presentación y los detalles

Para cualquier tipo de ocasión especial, es imprescindible prestar atención a los pequeños detalles, ya que son estos los que realmente marcan la diferencia al final y acaban por sorprender a todo el mundo. En una cena en casa, una de las principales cosas que debemos atender es el espacio, asegurándonos de que cada comensal tiene el espacio suficiente para comer y disfrutar de la velada cómodamente. Para ello, tendremos que apartar todos aquellos muebles o demás objetos que puedan estorbar.

Las luces también juegan un papel muy importante, en el caso de las cenas, lo mejor que podemos hacer es escoger unas luces cálidas y los conseguiremos a través de pequeñas lámparas situadas en diferentes partes de nuestra estancia, también podemos utilizar velas colocadas estratégicamente. Esto es muy importante para crear un ambiente íntimo, relajado y en el que todos se sientan mucho más cómodos.

La música es uno de los detalles más olvidados durante este tipo de celebraciones, sin embargo, es una de las partes más importantes para crear un ambiente espectacular para una cena, ya que ameniza las conversaciones e influye de manera positiva en el estado de ánimo de la gente. Lo que más suelen triunfar son los clásicos y, para ello, es mejor elegir música tranquila y alegre, poniéndola de fondo con un volumen medio.

Tomar el tiempo necesario para prepararnos

En la mayoría de las ocasiones, cuando nos centramos demasiado en la preparación de la cena, olvidamos completamente nuestro aspecto y nuestra propia presentación. Las cenas son momentos que creamos para pasar un buen rato todos juntos, disfrutando de una buena compañía, una comida deliciosa y desconectar durante una horas de todos los problemas del mundo exterior.

Por este motivo, es aconsejable que una hora antes, o el tiempo que nos haga falta, hayamos finalizado con el cocinado para centrarnos en la decoración de la estancia y en nuestra preparación, disponiendo del tiempo para asearnos, vestirnos y hacer todo aquello que nos sienta bien y nos haga lucir mucho mejor. De esta manera, cuando lleguen los invitados, les recibiremos con la mejor energía y conseguiremos que se sientan como en casa.