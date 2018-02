La oposición se une para rechazar el Plan Director de la Cooperación Española

La oposición ha dado hoy un "revolcón" a la estrategia de cooperación del Gobierno con el rechazo al V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2022, a través de una resolución del PSOE y Unidos Podemos, a la que se han sumado Ciudadanos, ERC y el resto de los grupos.

La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha respaldado con 21 votos a favor (todos los grupos de la oposición) y 13 en contra (el grupo popular) el texto de PSOE y Podemos que expresa la "falta de ambición política y visión estratégica" de un plan que no explica "ni cómo llegar a la meta marcada por la ONU en la Agenda 2030".

El secretario de Estado de Cooperación, Fernando García Casas, ya escuchó las críticas de los partidos durante su comparecencia la semana pasada en la Comisión para exponer el Plan Director, que hoy han sido refrendadas con el apoyo unánime a un texto de rechazo al plan del Gobierno, que coinciden en definir como "papel mojado".

"El Gobierno está solo en este tema por haber destruido la política de cooperación; el plan no tiene ninguna credibilidad", ha dicho la diputada de Podemos Noelia Vera, quien ha añadido que "es vacío y no puede convertirse en nada real" si no tiene presupuesto.

Desde el PSOE, Carlota Merchán ha rechazado el plan "inviable" porque "carece de ambición política, renuncia al enfoque de derechos humanos y no ataja las causas de la desigualdad" y ha recordado que es "un plan que ha conseguido poner de acuerdo para rechazarlo a gente tan dispar y de tantos sectores".

"Valoramos dar un revolcón al Gobierno", ha asegurado desde Ciudadanos Luis Miguel Salvador, quien ha defendido la necesidad de suscribir "un toque de atención serio" porque "el Ejecutivo está haciendo con este plan lo que le da la gana".

El parlamentario de Ciudadanos también ha presentado propuestas para mejorar la estrategia de cooperación, algunas de las cuales han sido respaldadas hoy, y ha advertido al Gobierno que si no las acepta "el plan será un fraude porque defiende en el documento una intencionalidad y los hechos son otros".

Esquerra ha incluido en el texto conjunto la propuesta de que se priorice la infancia, como uno de los sectores más vulnerables a la pobreza, las crisis humanitarias y la desigualdad. "Es inaceptable que la hoja de ruta de los próximos cuatro años no esté respaldada por la gran mayoría de los actores", ha dicho Ana María Surra, de ERC en el debate.

El parlamentario del PP José María Chiquillo se ha quedado solo en la defensa del documento del Gobierno y ha acusado a los grupos de la oposición de utilizar "pobres argumentos para dar un revolcón al Gobierno".

El documento de rechazo al plan reclama fortalecer los aspectos positivos de la migración y lamenta que "abra la puerta a la condicionalidad de la ayuda a la cooperación de los países beneficiarios en cuestiones de migración como son los controles fronterizos o la gestión de los flujos migratorios".

Destaca "la renuncia al enfoque y el lenguaje de derechos, pese a situar los derechos humanos como principios de la cooperación española".

"Tampoco hace mención a la cooperación con los grupos y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como los medioambientales, en los países en los que se ven más atacados", ni reconoce a la mujer "como agente del desarrollo" para abordar las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres.

El texto defiende garantizar la cooperación también con los países de renta media, donde se concentran las mayores bolsas de pobreza".