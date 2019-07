La nueva propuesta del PSOE no convence a Podemos

Podemos dice que apenas hay avances en las propuestas que le hace el PSOE y pide no levantar "expectativas". Podemos ha pedido "prudencia" ante las negociaciones para la investidura y no "levantar expectativas" porque, según señalan fuentes del partido, "no está habiendo apenas avances en las propuestas que hace el PSOE" para lograr un acuerdo sobre un gobierno de coalición que permita que el candidato socialista, Pedro Sánchez, sea investido este jueves, según recojo Europa Press.

Este jueves a partir de las 13.30 se ha reanudado la sesión de investidura, y aún no hay acuerdo para un Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. Ahora han retomado los contactos después de que Sánchez decidiera hacer una nueva oferta al grupo confederal. Carmen Calvo y la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero se han reunido con Unidas Podemos.



El equipo de Unidas Podemos está encabezado por Pablo Echenique, responsable del partido para este tipo de negociaciones. A última hora del martes, el partido de Iglesias fijó como objetivos para el acuerdo conseguir competencias en ecologismo, política fiscal, ciencia, igualdad y política de empleo.