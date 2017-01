Estos son los nombres más comunes de las mascotas españolas

¿Quién no ha sido niño y ha insistido para que le dejaran tener una mascota en casa? Seguro que tú también lo hiciste y probaste toda serie de trucos para conseguirlo. Prometiste portarte bien, sacar buenas notas, ayudar en casa… ¡Todo por poder cuidar a tu nuevo mejor amigo!

La verdad es que a la mayoría, nuestros padres siempre nos han respondido con una negativa y nos hemos puesto muy tristes. Pero este ha sido el paso para más adelante cuando nos hemos hecho mayores, darle la bienvenida y mimarle como siempre habíamos querido.

En muchos hogares los perros y los gatos comparten su vida con niños y adultos pero no solo ellos. Y es que otros animales domésticos como los peces, los pájaros, los reptiles o los roedores; se cuelan en muchas casas para hacer más divertidos los días de los humanos. Pero…





¿Cuáles son los nombres más comunes?

Cuando vemos por primera vez a nuestro nuevo mejor amigo, muchas veces nos entra la duda de cuál será el mejor nombre. ¿Nina? No. ¿Rocco? Tampoco. ¿Misifú? Ummm no sé no sé… Hay quien intenta ser original, quien busca que haga referencia a algunas de sus características o bien que sea algún personaje de ficción, cantante o famoso.

Durante el 2016 Bella, Arya y Leia han sido los nombres más comunes para los perros. Coco, Bimba y Kitty para los gatos y Tambor, Lola y Coco para los roedores. Originales, ¿verdad?

Pero, según Animalear el dato más curioso de este 2016 es la gran popularidad de los nombres para perro Arya y Leia. El primero personaje de la serie de moda “Juego de Tronos” y el segundo de la película “Star Wars”; el cual ha adquirido una mayor popularidad después de que se estrenara la última película de la saga. Y es que, está claro que tener en casa a tu particular princesa, príncipe, cantante, actor o superhéroe, está de moda.





¿Y las razas y mascotas más comunes?

La raza más común de perros del 2016 ha sido American StanfordShire Terrier con un 40% del total, seguido del Perro de Aguas con un 33%. Otras razas como los Border Coli o los Boxer también se sitúan en los primeros puestos del ranking con un 15% y 10% respectivamente.

Por otro lado, es necesario destacar que el primer puesto del ranking lo siguen ocupando los perros con un 44% del total, seguido de los gatos con un 24% y los roedores con un 20%.