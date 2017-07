El mundo contra Puigdemont: la purga no gusta ni dentro ni fuera de Cataluña

Puigdemont cesó ayer de forma fulminante a Jordi Baiget, después de que este expresara en público sus dudas sobre la celebración del referéndum de independentista previsto para el 1 de octubre, y nombró en su lugar al actual titular de Cultura, Santi Vila, que hoy ha tomado el cargo como nuevo conselller de Empresa y Conocimiento.

En un breve discurso tras la toma de posesión, Puigdemont ha afirmado ante el ya exconseller: "Te quiero agradecer especialmente. Sé que no es un día de felicidad, no es un día de alegría. Es una decisión que como sabes no es fácil". No obstante, el presidente de la Generalitat invitó el lunes a abandonar el Govern quien no se vea capaz de afrontar el referéndum, por lo que parece dispuesto a continuar con su particular purga.

Baiget fue el primer miembro del Govern de Puigdemont en asegurar públicamente que “probablemente” el referéndum no se podría celebrar en el formato previsto, debido al veto del Estado, y que, por lo tanto, no quedaría más remedio que “hacer algo parecido al 9N”. Ahora, esas palabras le han costado el cargo, y su polémica destitución ha sido condenada tanto dentro como fuera de su partido.

En el PDeCAT hay un gran malestar por la destitución. La exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega ha mostrado ya su apoyo al exconseller Jordi Baiget: “Los que nos la jugamos el 9N queríamos que todo el mundo pudiera opinar. También Jordi Baiget. A favor de sumar, nunca de restar”, ha plasmado Ortega en su cuenta de Twitter.





Els que ens la vam jugar el #9N volíem que tothom pugués opinar. També @jordibaiget. A favor de sumar, mai de restar — Joana Ortega (@joanaortega) 3 de julio de 2017





El exdiputado del PDeCAT Francesc Homs, inhabilitado por el Tribunal Supremo por su participación en la consulta del 9N, también ha criticado en sus redes la decisión de Puigdemont: “No comparto que se cese a Jordi Baiget. Si por declaraciones más o menos afortunadas se le echa, hay algunos que sobran desde hace tiempo”, poniendo así de relieve la disensión en las filas de la antigua Convergència.

Tampoco, el líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol ha dejado pasar la oportunidad de plasmar en Twitter su opinión señalando directamente a la formación como instigadores del cese: “La CUP apunta y Puigdemont y Junqueras disparan. Cortan ‘el cuello’ al que se atreve a decir lo que todos piensan”, ha declarado el exalcalde de Badalona.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, por su parte ve con "preocupación" que el Govern catalán "cese al disidente" y ha afirmado que "la Generalidad de Cataluña cada vez tiene menos apoyo social y cada vez está más sola".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, se ha mostrado convencida de que en el Gobierno catalán "hay más voces discrepantes" con el referéndum de autodeterminación aparte de la del exconseller Jordi Baiget, y ha animado a los políticos "sensatos" de la Generalitat de Cataluña contrarios a la "deriva independentista" a que "alcen la voz". Según Levy, Carles Puiddemont, está "sumido en el delirio" y en la "locura". Y le ha avisado de que "no va a poder purgar" a todos los catalanes que discrepan con la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.





Explicaciones la próxima semana

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá en el pleno de la próxima semana -12 y 13 de julio- para explicar los cambios en el Govern, tras el cese del conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que ha sido sustituido por Santi Vila.

Aún no se ha cerrado si el presidente catalán comparecerá en el pleno del Parlament el miércoles o el jueves, ya que hay que cuadrar las agendas, pero se prevé que este viernes 7 de julio se fijen el día y la hora.