Las mujeres asesinadas que ahora sí serían víctimas de violencia machista

A partir de este 2018 podremos tirar los datos de feminicidios de años anteriores a la basura. Nada será comparable, nada será contrastable, porque a partir de ahora en el listado oficial se contabilizará el número de mujeres asesinadas que nunca fueron novias o esposas, solo fueron 'culpables' de ser mujeres y asesinadas por ello.

Si tomamos como ciertos los datos de feminicidios.net, un observatorio civil creado por la asociación La Sur y dirigido por Graciela Atencio, periodista de eldiario.es, la cifra de mujeres asesinadas en 2017 prácticamente se doblaría si contabilizamos los asesinatos de mujeres fuera de la pareja (calificados en la web como "no íntimos", "familiares", "por prostitución", "violencia juvenil"). En el listado que recoge feminicidios.net, al que puedes acceder pinchando aquí, aparece un listado por categorías en las que probablemente no todas se contabilizarían ahora como violencia machista, pero probablemente la mayor parte sí.

Tres años tarde para Diana Quer

La joven madrileña de 18 años, que fue asesinada únicamente por caminar sola por una carretera, no está considerada como víctima de violencia de género, porque fue asesinada en agosto de 2016 presuntamente por un hombre que no tenía -o había tenido- una relación sentimental con ella. Tampoco se podría añadir al listado de 2018 ni siquiera por la fecha de la detención de su presunto asesino ni por cuando fue encontrado su cuerpo: fue el 31 de diciembre. Diana es la última mujer en la historia de España en su caso que no será contabilizada como víctima de un feminicidio.

Diana Quer fue asesinada por ser mujer, simplemente porque José Enrique Abuín 'El Chicle' decidió secuestrarla y matarla (la autopsia no ha logrado aun certificar si hubo o no violación). La sociedad ya es consciente de los hechos y los motivos, y lo será más aun cuando lo certifique un juez, por lo que para el imaginario Diana Quer si será víctima de violencia de género.





Mari Luz, la niña que también entraría en los registros

Hace ya 10 años se nos encogió el corazón cuando Santiago del Valle abusó y después asesinó a Mari Luz Cortés, de tan solo cinco años. Un asesinato que ocurrió en enero de 2008 en Torrejón de Ardoz, que hoy también estaría recogido en los registros. Santiago del Valle fue condenado a 22 años de cárcel.

Prostituta arrojada por la ventana

Un caso poco humanizado hasta ahora, por la sociedad y los tribunales, es el de prostitutas asesinadas de las que muchas veces ni siquiera se conoce el nombre. El último conocido hasta ahora, el de Laura Elisabeth una mujer de 26 años que fue arrojada por una ventana el pasado viernes 26 de enero, será considerado esta vez sí como asesinato de violencia de género.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Barajas, en Madrid, cuando un hombre de 57 años, y tras una larga discusión según los vecinos –que llamaron a la policía-, asesinó a la joven arrojándola por la ventana. Los sanitarios no pudieron hacer nada por ella.

Los siguientes pasos en violencia machista

Desde que se denominaba violencia doméstica, pasando por el asesinato de Ana Orantes, la modificación de los tipos judiciales penales en la época de Aznar, la primera ley de violencia de género de Zapatero y el nuevo Pacto Nacional contra la Violencia de Género que dota de un presupuesto a su erradicación por primera vez. Avances enormes que, según las asociaciones que luchan por este derecho, más que celebrarlos hay que situarlos de apoyo para seguir caminando hacia el respeto de hombres y mujeres por igual en la sociedad.

Los avances en violencia de género pasarán, principalmente, por evitar los feminicidios y erradicar a los asesinos machistas. Ese es el objetivo, que podría pasar por el reconocimiento de los hijos como víctimas de ella (en Castilla-La Mancha se prepara una ley al respecto), también por el endurecimiento de las penas por violación (después de casos como el de La Manada de San Fermines) e incluso por la lucha contra el acoso callejero. También por la modernización de la educación.

De momento lo que si celebramos es que a partir de 2018 habrá por primera vez juezas y jueces formados en la violencia de género, algo que hará del poder judicial uno de los más pioneros del mundo.